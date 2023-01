Há brasileiros a passar fome em Portugal enganados por youtubers

Portugal é um bom país para se viver. A segurança, a amabilidade do povo, a cultura aberta e tolerante, a educação, entre muitos outros aspetos, são fatores que levam os brasileiros a procurar o país. Contudo, promessas de um El Dourado, desenhado por youtubers do Brasil, estão a trazer pessoas do outro lado do Atlântico à procura de uma realidade que não existe.

No Brasil começam a surgir notícias que abordam as dificuldades enfrentadas por brasileiros para migrar para Portugal, que são cada vez maiores. Sem dinheiro, sem trabalho e sem casa para morar, há centenas a passar fome e a morar na rua.

Youtubers prometem El Dourado em Portugal

A realidade de Portugal enquadra-se pelo que acontece no planeta. A guerra continua a deixar marcas num crescimento pós-pandemia, e a recessão económica ameaça sobretudo quem não consegue esticar o que ganha ao fim do mês.

Além disso, com as rendas a aumentar - ano passado subiram, em média, 37%, com a conta da energia a aumentar, gás, água, bens alimentares e transportes com preços mais caros, é complicado para quem vem à procura de uma vida mais fácil, ou pelo menos com desafios ultrapassáveis, em Portugal.

Segundo o Correio Braziliense, que cita o pastor Fabrizio Santos, da igreja evangélica Adonai Church, muitas pessoas mudaram-se para Portugal a acreditar que teriam facilidade para arranjar um emprego e para arrendar um local adequado para morar.

Mas tudo está muito caro. As pessoas estão enganadas em relação à vida em Portugal.

Disse o pastor que tem ajudado muitas pessoas com cestas básicas e indicações para trabalho.

O aumento do custo de vida, em especial do valor dos alojamentos, complica a vida destes imigrantes que constituem a principal comunidade estrangeira em Portugal.

Não conseguem mais pagar os alugueis, que, somente no ano passado, subiram, em média, 37%.

Referiu Fabrizio Santos.

O pastor conta que, nos últimos dias, um membro da sua igreja encontrou um casal, com uma criança, a dormir numa estação de comboio na região de Lisboa. Essa pessoa levou o casal e a criança para sua casa, onde ficaram durante 15 dias, até que um deles conseguisse um trabalho.

Não tinham dinheiro nem para comer. E isso está se repetindo diariamente.

Destaca o pastor.

Custo de vida em Portugal tem aumentado substancialmente

Para quem quer vir para Portugal viver e trabalhar, tem de se preparar para enfrentar algumas exigências. Saber exatamente para que região pretende viver, a documentação necessárias para entrar e para ficar a viver no país, o custo de vida dessa região e do país em geral, ter dinheiro para poder subsistir alguns meses e ter presente que não é fácil conseguir alojamento, que o emprego nem sempre será o que pretendia e que, apesar de ter um custo de vida dos mais baratos para se viver na Europa, não é barato viver nas grandes cidades.

A facilidade da língua acaba aí mesmo. Isto porque no último ano a habitação aumentou consideravelmente, o salário mínimo não acompanhou a inflação, as pessoas perderam poder de compra e há uma recessão económica latente. Portanto, a aventura de vir para Portugal tem de ser muito bem pensada.

Para 2023, o Governo determinou um aumento do salário mínimo de 705 para 760 euros, uma subida de 7,8% que será idêntica à taxa de inflação média em 2022. Portanto, aquele que foi o maior aumento de sempre do salário mínimo, vê-se anulado pela subida dos preços dos bens e serviços ao longo de todo o ano passado.

Youtubers e influencers são um engodo

Pelos relatos que chegam ao religioso, muitos brasileiros que vieram para Portugal foram iludidos por publicações enganosas na internet feitos por youtubers, que estão a ser investigados pelas autoridades portuguesas.

São jovens que aparecem com roupas de marcas, carros, ostentando, como se tivessem ficado ricos em Portugal. Aí, brasileiros que veem isso, compram passagem e chegam ao país europeu com apenas 1 mil euros (R$ 5.500) no bolso.

Disse o pastor da igreja evangélica Adonai Church.

Fabrizio Santos ressalta, ainda, que, quando chegou a Portugal, há seis anos, com 100 euros (R$ 550) enchia um carrinho do supermercado com compras. Agora, com os mesmo 100 euros, no máximo, consegue sair com 3 sacos e "dando glória a Deus por ter comprado algo".

Segundo ele, são muitos os casos de depressão entre brasileiros, devido às dificuldades e frustrações com o processo de migração.

As redes sociais, como, por exemplo, o TikTok, são canais de informação, muitas vezes falsa ou desenquadrada, fortemente tomados pelos brasileiros. Muitos, até com pouca ou nenhuma informação e propaganda de conteúdo errado, mostram que Portugal é um país de grandes oportunidade e que poderá ser mesmo uma porta de entrada dos brasileiros depois para toda a Europa.

Segundo o SEF, os cidadãos brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente no país, num total de 233.138 pessoas, mais 28.444 (13%) do que em 2021.

Dados mais recentes apontam que, em média, por dia, 145 brasileiros pedem ajuda para voltar ao Brasil. O Consulado do país em Lisboa tem sido muito procurado, mas não tem recursos para pagar as viagens de volta.