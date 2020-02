Grupos privados do WhatsApp aparecem nas pesquisas do Google

O WhatsApp é atualmente uma das plataformas de comunicação mais usadas no mundo. Segundo dados recentes, existem mais de 2 mil milhões de utilizadores que utilizam o WhatsApp.

No entanto, foi descoberta recentemente uma falha de segurança que expõe os grupos privados.

Já imaginou andar a pesquisar sobre algo e aparecer-lhe um grupo privado do WhatsApp? Jordan Wildon, um funcionário da DW descobriu que os links dos grupos do Whatsapp estão a aparecer nas pesquisas do Google.

Isto significa que qualquer um pode ficar a conhecer grupos que foram “secretamente” criados e até conseguir acesso aos mesmos.

A falha de segurança parece estar na funcionalidade de convite para um grupo através de um link.

Both Wildon e Jane Manchun Wong, especialistas em engenharia reversa, referiram que fazendo pequenas alterações no URL é possível aceder ao conteúdo dos grupos. Segundo os especialistas, atualmente há mais de 470,000 links indexados. Cada utilizador pode pesquisar por grupos usando chat.whatsapp.com no Google.

Por agora ainda não houve nenhuma informação oficial por parte do Facebook, empresa que detém atualmente a plataforma de comunicações. Segundo informações, o Facebook já conhece este problema desde novembro de 2019.

O número de utilizadores tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, o que mostra bem a vitalidade do WhatsApp e a adesão dos utilizadores a esta forma de trocar mensagens, vídeos, imagens e áudio. Segundo dados oficiais, o WhatsApp atingiu anteriormente, em 2016, a meta dos mil milhões de utilizadores, sendo depois em 2018 atingido os 1,5 mil milhões