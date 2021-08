A partilha de dados entre os utilizadores e a Google é um tema que nem sempre é simples de entender. A gigante das pesquisas precisa dos dados para melhorar os seus serviços e não tem qualquer problema em fazer ver isso aos seus utilizadores.

Essa necessidade tem vindo a ser vista de forma clara, com a necessidade de recolha dos dados. A mais recente plataforma a ter essa informação exigida é o Google Maps, que agora tem uma notificação clara. Precisam de recolher dados e isso limitará a sua utilização caso seja negada.

Mesmo tendo mudado a sua postura face à recolha e processamento de dados, a Google continua a necessitar desta informação. Deu a liberdade aos utilizadores de rejeitarem a sua utilização, mas tem mostrado que é essencial no seu todo.

Este cenário está agora presente no Google Maps. Um novo alerta está a ser apresentado e pede aos utilizadores para concordarem com a recolha de dados. Explica que é essencial a sua partilha, para que este serviço de mapas continue a funcionar de forma cada vez melhor.

Algo que não é explicado é o que acontece caso a partilha seja recusada, algo simples de fazer com um simples toque num botão. Nessa situação os utilizadores deixam de ter acesso a informação nas instruções de viagens.

O ecrã de instruções está com uma imagem muito mais antiga e com informação muito limitada. Em vez de ter dados detalhados e com informação realmente útil, surge apenas informação estática e que era apresentada há alguns anos no Google Maps.

Esta notificação já está a ser mostrada há alguns dias, numa preparação para o momento que agora chega. Do que se sabe, a partir de hoje, a notificação começa a ser apresentada de forma generalizada aos utilizadores do Google Maps e terá de ser aceite ou recusada. As limitações surgem apenas em caso de recusa pelos utilizadores.

Este é mais um caso em que os dados podem ser facultados ou recusados, mas com prejuízo para os utilizadores caso optem pela segunda opção. A liberdade existe, mas limitada e com prejuízo para quem preferir manter-se no anonimato.