Google Calendar recebeu novidade que era pedida há muitos anos

Com tantas propostas de serviços, a Google tem procurado manter uma uniformidade nas suas plataformas e interfaces. Uma mudança que traz novidades para o Google Calendar chega agora. O conhecido dark mode está finalmente acessível.

A Google pode estar a passar por um dos períodos mais ativos da sua história em termos de atualização das suas aplicações e adição de novas funcionalidades. A empresa de renome mundial, que tomou medidas radicais para as versões web e móvel de muitas aplicações, introduziu o suporte do modo escuro para a versão web da sua popular aplicação.

A Google fez uma atualização abrangente na interface web da sua popular aplicação Agenda. Além do suporte do modo escuro há muito solicitado, a interface apresenta agora uma revisão completa de acordo com as diretrizes do Material Design 3.

A versão web do Google Calendar foi totalmente renovada para satisfazer as necessidades da era moderna. Imagens partilhadas num dos blogues da empresa mostram as mudanças atrativas no design. Uma nova imagem com arestas vivas foram substituídos por formatos redondos e ovais, proporcionando uma experiência de utilização mais suave e moderna.

Ativar o dark mode, que é a funcionalidade mais marcante da nova atualização, é bastante simples. Os utilizadores podem ir a Definições > Aparência na interface do calendário e escolher entre três opções diferentes.

A Google anunciou que a visualização da lista de tarefas em tasks.google.com também beneficiará das mesmas atualizações de design. Isto significa que os utilizadores irão desfrutar de uma experiência consistente e transversal em todos os serviços da Google, como sempre foi pretendido

Segundo a Google, serão necessárias algumas semanas para que esta atualização abrangente chegue a todos os utilizadores. Esta mudança, aparentemente simples, irá alterar a forma como este serviço da Google é usado, tornando-o ainda mais adaptado aos utilizadores.