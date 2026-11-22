Portugal tem agora uma nova ferramenta digital que permite descobrir monumentos, sítios arqueológicos e outros tesouros culturais espalhados pelo território nacional. O acesso é gratuito e qualquer cidadão pode explorar o mapa, conhecer a história dos locais e consultar informação oficial.

O Património Cultural, Instituto Público, disponibilizou, a 20 de novembro, o novo Geoportal do Património Cultural, uma plataforma interativa que reúne informação georreferenciada sobre o património cultural legalmente protegido em Portugal continental.

Um mapa interativo para descobrir o património português

A ferramenta permite explorar o território português através de um mapa digital, identificar bens culturais e consultar informações sobre a sua localização, classificação e enquadramento legal.

A informação está organizada em três grandes categorias:

Património Imóvel: monumentos, edifícios e outros imóveis classificados ou em vias de classificação, incluindo zonas de proteção e áreas com restrições.

monumentos, edifícios e outros imóveis classificados ou em vias de classificação, incluindo zonas de proteção e áreas com restrições. Património Arqueológico: sítios e vestígios arqueológicos terrestres, marítimos e subaquáticos.

sítios e vestígios arqueológicos terrestres, marítimos e subaquáticos. Património Imaterial: manifestações culturais e tradições documentadas nos inventários oficiais.

A plataforma permite ainda consultar as fichas individuais dos bens culturais, através dos sistemas de inventário Ulisses, Endovélico e MatrizPCI.

Quer saber que património existe perto da sua casa?

Uma das funcionalidades mais interessantes do Geoportal é a possibilidade de pesquisar uma determinada região e descobrir o património cultural identificado nessa área.

Além da consulta cartográfica, os utilizadores podem selecionar elementos, aplicar filtros, cruzar diferentes camadas de informação e utilizar ferramentas para medir distâncias, desenhar no mapa e imprimir resultados.

O sistema integra também informação geográfica da Direção-Geral do Território, incluindo a Carta Administrativa Oficial de Portugal e a cobertura OrtoSat2023.

Estas funcionalidades tornam o Geoportal útil não apenas para quem gosta de história, mas também para investigadores, estudantes, arqueólogos, autarquias e profissionais ligados ao ordenamento do território.

Informação atualizada diariamente e acesso gratuito

Segundo o Património Cultural, I.P., os dados são atualizados diariamente pelas suas equipas, permitindo acompanhar alterações aos registos e à proteção do património cultural.

O objetivo é facilitar o acesso público à informação, promover o conhecimento do património português e apoiar a sua preservação.

O Geoportal já está disponível e pode ser consultado gratuitamente, sem necessidade de instalar qualquer aplicação.

A nova plataforma representa mais uma oportunidade para descobrir a riqueza histórica e cultural de Portugal, incluindo locais que muitas vezes passam despercebidos a quem vive nas suas proximidades.