Ganhou mais de 1 milhão de euros com IPTV pirata mas acabou na prisão

O negócio do streaming ilegal continua a atrair redes organizadas que tentam lucrar com a distribuição de conteúdos protegidos. No Reino Unido, um homem de 68 anos viu a sua operação de IPTV chegar ao fim com uma condenação pesada. As autoridades colocaram um ponto final a uma estrutura que movimentou quantias elevadas em apenas três anos de atividade.

Infraestrutura IPTV assente em servidores dedicados

Durante o período em que esteve ativo, o responsável conseguiu acumular cerca de 980 mil libras, um valor que ultrapassa os 1,13 milhões de euros. O tribunal considerou provada a prática de fraude organizada, aplicando uma pena de seis anos e meio de prisão efetiva. Esta decisão judicial reflete a postura cada vez mais rigorosa adotada contra a exploração comercial de IPTV sem licença.

A investigação conduzida pela unidade especializada em crimes contra a propriedade intelectual revelou uma estrutura técnica surpreendente. A operação central funcionava a partir de instalações na localidade de Chorley e dependia de nada menos do que 80 servidores dedicados. Todo esse equipamento informático acabou apreendido e desativado pelas forças policiais durante as buscas realizadas no local.

O método utilizado pelo operador assentava na captura direta de sinais televisivos pertencentes a grandes emissoras e detentores de direitos. Conteúdos da BBC, ITV, Sky e os jogos da Premier League eram intercetados, convertidos para fluxos digitais e posteriormente distribuídos. A rede comercializava acessos pagos para utilizadores em vários países, tendo como alvo prioritário os cidadãos britânicos emigrados que procuravam ver televisão nacional no estrangeiro.

Recuperação de bens e o aperto ao streaming pirata

Para além da sentença de prisão, a justiça britânica acionou mecanismos legais para recuperar a totalidade do património acumulado de forma ilícita. O processo agora em curso pretende confiscar os valores obtidos com as subscrições ilegais, assegurando que o infrator não mantém quaisquer ganhos financeiros resultantes da infração sistemática de direitos de autor.

Esta ação contou com a colaboração ativa de federações antipirataria e dos principais operadores de telecomunicações afetados. Os representantes da indústria audiovisual sublinham que a proliferação destas plataformas retira receitas fundamentais a todo o ecossistema criativo e desportivo, justificando assim uma cooperação cada vez mais estreita com a polícia para identificar e neutralizar os fornecedores do serviço.

O desfecho deste caso demonstra que o cerco às infraestruturas ilegais de IPTV está a apertar em várias frentes europeias. A monitorização constante de servidores e das rotas de pagamento torna a manutenção destes serviços clandestinos numa atividade com elevado risco de identificação e com consequências penais bastante severas.