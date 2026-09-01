Ganhou mais de 1 milhão de euros com IPTV pirata mas acabou na prisão

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    1 de Setembro de 2026 às 10:40

    “A rede comercializava acessos pagos para utilizadores em vários países, tendo como alvo prioritário os cidadãos britânicos emigrados que procuravam ver televisão nacional no estrangeiro.”
    Já não se pode ajudar os compatriotas no estrangeiro.

    Responder

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