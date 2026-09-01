Ganhou mais de 1 milhão de euros com IPTV pirata mas acabou na prisão
O negócio do streaming ilegal continua a atrair redes organizadas que tentam lucrar com a distribuição de conteúdos protegidos. No Reino Unido, um homem de 68 anos viu a sua operação de IPTV chegar ao fim com uma condenação pesada. As autoridades colocaram um ponto final a uma estrutura que movimentou quantias elevadas em apenas três anos de atividade.
Infraestrutura IPTV assente em servidores dedicados
Durante o período em que esteve ativo, o responsável conseguiu acumular cerca de 980 mil libras, um valor que ultrapassa os 1,13 milhões de euros. O tribunal considerou provada a prática de fraude organizada, aplicando uma pena de seis anos e meio de prisão efetiva. Esta decisão judicial reflete a postura cada vez mais rigorosa adotada contra a exploração comercial de IPTV sem licença.
A investigação conduzida pela unidade especializada em crimes contra a propriedade intelectual revelou uma estrutura técnica surpreendente. A operação central funcionava a partir de instalações na localidade de Chorley e dependia de nada menos do que 80 servidores dedicados. Todo esse equipamento informático acabou apreendido e desativado pelas forças policiais durante as buscas realizadas no local.
O método utilizado pelo operador assentava na captura direta de sinais televisivos pertencentes a grandes emissoras e detentores de direitos. Conteúdos da BBC, ITV, Sky e os jogos da Premier League eram intercetados, convertidos para fluxos digitais e posteriormente distribuídos. A rede comercializava acessos pagos para utilizadores em vários países, tendo como alvo prioritário os cidadãos britânicos emigrados que procuravam ver televisão nacional no estrangeiro.
Recuperação de bens e o aperto ao streaming pirata
Para além da sentença de prisão, a justiça britânica acionou mecanismos legais para recuperar a totalidade do património acumulado de forma ilícita. O processo agora em curso pretende confiscar os valores obtidos com as subscrições ilegais, assegurando que o infrator não mantém quaisquer ganhos financeiros resultantes da infração sistemática de direitos de autor.
Esta ação contou com a colaboração ativa de federações antipirataria e dos principais operadores de telecomunicações afetados. Os representantes da indústria audiovisual sublinham que a proliferação destas plataformas retira receitas fundamentais a todo o ecossistema criativo e desportivo, justificando assim uma cooperação cada vez mais estreita com a polícia para identificar e neutralizar os fornecedores do serviço.
O desfecho deste caso demonstra que o cerco às infraestruturas ilegais de IPTV está a apertar em várias frentes europeias. A monitorização constante de servidores e das rotas de pagamento torna a manutenção destes serviços clandestinos numa atividade com elevado risco de identificação e com consequências penais bastante severas.
“A rede comercializava acessos pagos para utilizadores em vários países, tendo como alvo prioritário os cidadãos britânicos emigrados que procuravam ver televisão nacional no estrangeiro.”
Já não se pode ajudar os compatriotas no estrangeiro.