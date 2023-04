As notícias diárias mostram que a situação em França não está nada animadora e são muitos os conflitos originados por várias causas. Mas do lado das telecomunicações o ambiente tamben não está melhor, pois as notícias recentes indicam que as operadoras processaram agora o governo de França devido à remoção de equipamentos da chinesa Huawei.

Operadoras processam governo francês pelo bloqueio à Huawei

Segundo as recentes notícias, as operadoras SFR e Bouygues estão a processar o governo da França pela remoção forçada de equipamentos Huawei na sua rede 5G. As informações adiantam que as empresas de telecomunicações exigem que o país francês pague agora pelos prejuízos acusados por esta operação e decisão.

O documento do processo que foi enviado ao Tribunal Administrativo de Paris, diz que a operadora Bouygues Telecom afirma que já foram gastos 82 milhões de euros na remoção de equipamentos da Huawei, e tal não cobre a totalidade das mais de 3 mil torres que ainda necessitam de sofrer alterações. Já a SFR não informou o valor dos seus prejuízos até ao momento referentes a esta situação, contudo, a operadora relata que cerca de 8 mil torres são afetadas e que os seus custos já ultrapassam os revelados pela sua concorrente.

Até ao momento, o tribunal ainda não se pronunciou acerca deste assunto. Este processo resulta do facto de a França ter bloqueado a Huawei no âmbito da rede 5G no ano de 2019, depois das recomendações vindas dos Estados Unidos, país que teve a iniciativa de colocar a empresa chinesa na lista negra.

Segundo as leis já aprovadas pelo Parlamento, todos os equipamentos da Huawei devem ser eliminados das áreas densamente habitadas e estrategicamente importantes. A lei estipulou ainda que qualquer licença para equipamentos móveis necessitam de ter o aval da Agência de Segurança da França (ANSSI). Assim, tal obriga a que os equipamentos da empresa chinesa sejam removidos até ao ano de 2028.

Desta forma, as operadoras pretendem conseguir agora alguma indemnização para diminuir o prejuízo através deste processo judicial.