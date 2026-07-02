PplWare Mobile

França elimina taxa para pequenas encomendas da AliExpress, Shein e Temu

· Internet 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Grunho says:
    2 de Julho de 2026 às 16:43

    Não tem nada que saber. A China respondida-lhes na mesma moeda e eram eles que saíam chamuscados.

    Responder
  2. Filipe says:
    2 de Julho de 2026 às 16:59

    Só espero que Portugal faça o mesmo, mas não acredito os nossos políticos estão todos vendidos a pensar num cargo qualquer em Bruxelas.

    Responder
  3. lich says:
    2 de Julho de 2026 às 17:06

    A França retirando o imposto de 2€ pelo que entendi, apenas ficou mais caro 1€ em vez de 5€ por produto. Ou seja o imposto de 2€ ja existia se adicionar o europeu que sao 3 ficaria a 5. Assim fica alinhado com o resto dos países mas mais caro na mesma….

    Responder
  4. Nuno Dias says:
    2 de Julho de 2026 às 17:20

    ATENÇÃO: Remove a taxa (nacional) porque entra em vigor a taxa europeia. Vão pagar os 3€ como todos nós.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube