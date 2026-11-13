Firefox sem limites na VPN para se navegar sem restrições até 2027

A Mozilla decidiu abrir os cordões à bolsa no que toca à privacidade e removeu o limite mensal de 50 GB da VPN gratuita integrada no Firefox. A medida entrou em vigor no dia 10 de novembro e estende-se até 31 de janeiro de 2027, permitindo a qualquer utilizador navegar sem olhar para o contador de tráfego durante toda a quadra festiva.

Esta funcionalidade, que chegou de forma alargada com o Firefox 149 em março deste ano, nasceu com um teto máximo de dados que agora desaparece. O objetivo passa por proteger os utilizadores numa altura em que as viagens aumentam e a ligação a redes Wi-Fi públicas em aeroportos, hotéis ou cafés se torna inevitável. Ao mascarar o endereço IP real, a ferramenta impede que os administradores dessas redes partilhadas saibam que sites estão a ser visitados, dificultando também o rastreamento geográfico por parte de páginas web.

VPN gratuita do Firefox e o que precisa para ativar

Ao contrário de muitas soluções gratuitas duvidosas que inundam a internet, a proposta da Mozilla não vive da venda do histórico de navegação nem injeta publicidade pelo meio. A infraestrutura de encaminhamento de tráfego conta com o suporte da rede Fastly, que garante não registar os destinos pedidos nem fazer inspeção profunda de pacotes.

Para começar a usar, basta iniciar sessão com uma conta Mozilla gratuita, clicar no ícone da VPN na barra de ferramentas do computador ou aceder às definições na versão Android, ficando o suporte para iOS prometido para breve. Uma vez ativa, a ferramenta permite escolher servidores localizados em mais de 20 países diferentes.

Na prática, isto facilita a consulta de notícias locais ou serviços habituais quando se está a viajar no estrangeiro, contornando bloqueios regionais básicos. O utilizador pode ainda definir exceções por site, decidindo exatamente onde quer a ligação cifrada ativa e onde prefere navegar diretamente, sem comprometer a velocidade de carregamento em páginas de confiança.

O que a proteção não faz no PC ou telemóvel

Convém, no entanto, manter os pés assentes na terra e perceber as fronteiras técnicas desta solução integrada. A VPN do Firefox atua apenas como um proxy cifrado dentro do próprio browser, deixando totalmente de fora o tráfego de outras aplicações instaladas no sistema operativo, clientes de email ou jogos. Quem procura blindar toda a ligação do equipamento terá de recorrer à Mozilla VPN, um serviço distinto, pago e baseado na tecnologia da Mullvad.

Além disso, esconder o IP não torna ninguém invisível na rede nem limpa o rasto local deixado no equipamento. Os sites continuam a identificar o utilizador através de cookies ativos ou sempre que existir um início de sessão numa conta pessoal, sendo necessário combinar esta função com as janelas privadas para evitar o registo no histórico do dispositivo. Quando o relógio bater a meia-noite de 1 de fevereiro de 2027, o limite habitual de 50 GB regressa ao ativo, mas até lá o caminho está livre para gastar dados à vontade.