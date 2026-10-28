Finlândia vai ter um documento de identidade digital em 2027. Como está Portugal?

A polícia finlandesa anunciou que está a preparar, em articulação com a agência de dados populacionais do país, a introdução de um documento de identidade digital, em 2027, o primeiro a ficar disponível na futura carteira digital europeia, que será gratuita e de utilização voluntária.

A legislação nacional que permite a introdução da Carteira Europeia de Identidade Digital (em inglês, EUDI Wallet) entrou em vigor na Finlândia a 1 de outubro de 2026, abrindo caminho à criação de um documento de identidade digital no país no próximo ano.

A polícia, que é responsável pela emissão dos passaportes e dos cartões de identificação, está a desenvolver os procedimentos e as capacidades técnicas necessárias para verificar este novo documento, numa iniciativa conduzida em cooperação entre a Direção Nacional da Polícia e a Agência de Serviços de Dados Digitais e Populacionais (em finlandês, DVV).

Segundo a polícia, a aplicação, de nome Suomi.fi Wallet, será gratuita e de utilização voluntária, e poderá ser usada tanto em serviços digitais como em situações presenciais em toda a União Europeia (UE), ficando a cargo do utilizador decidir que informação guarda e a quem a revela.

Como funciona o documento

Segundo Hanna Piipponen, responsável pela administração de licenças da polícia, o documento de identidade digital funciona em contacto presencial como um passaporte ou um cartão de identificação, mas não é um documento de viagem e, por isso, não substitui o passaporte para atravessar fronteiras.

Além disso, poderá ser usado perante as autoridades e em serviços do quotidiano e permitirá, por exemplo, comprovar a idade sem revelar outros dados pessoais, uma vez que, em cada utilização, o titular escolhe a informação a partilhar, com exceção da fotografia, que é sempre transmitida.

A fiabilidade do documento assenta na intervenção da polícia, que, antes de emitir um passaporte ou um cartão físico, identifica o requerente e confirma a exatidão dos seus dados, sendo a credencial digital criada a partir dessa informação já verificada. A polícia pode também revogá-la sempre que necessário, de modo a evitar utilizações abusivas.

Além disso, o documento não é validado mostrando o ecrã do telemóvel, porque a verificação é feita sempre no dispositivo de quem o pede, o que garante que os dados são autênticos e atuais. As entidades que pretendam fazê-lo têm de estar registadas no Registo de Partes Fidedignas gerido pela Traficom, a Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações.

A carteira europeia e os seus prazos

A EUDI Wallet está prevista no Regulamento (UE) 2024/1183, conhecido como eIDAS 2, e é uma aplicação móvel em que cada pessoa pode guardar documentos e certificados digitais e usá-los, online ou presencialmente, em qualquer país da UE. Entre as funcionalidades previstas estão as seguintes:

Autenticação forte;

Assinatura eletrónica de documentos;

Apresentação de credenciais com controlo do utilizador sobre os dados partilhados.

O regulamento obriga cada Estado-Membro a disponibilizar pelo menos uma carteira até 24 de dezembro de 2026, e, um ano depois, a 24 de dezembro de 2027, as empresas privadas que por lei ou por contrato tenham de usar autenticação forte do utilizador, com exceção das micro e pequenas empresas, passam a ter de aceitar a carteira quando o cliente o pedir. Cada carteira tem ainda de ser certificada.

Como está Portugal e o resto dos países europeus?

Em Portugal, a app gov.pt já permite apresentar o Cartão de Cidadão digital e outros documentos com o mesmo valor legal dos originais, desde que exibidos em tempo real no território nacional, e a Chave Móvel Digital assegura a autenticação nos serviços públicos.

Assim sendo, sem uma carteira oficial, o plano do Estado passa por evoluir a carteira da app gov.pt para cumprir os requisitos europeus, mantendo-se o Cartão de Cidadão físico, cujo novo modelo, com chip sem contacto, é emitido desde junho de 2024.

No resto da Europa, o ritmo é desigual:

Com aplicação nacional em uso Itália : IT-Wallet, integrada na app IO, com 10,1 milhões de ativações em fevereiro de 2026. Dinamarca : AltID, lançada a 3 de junho de 2026, com a certificação europeia prevista para o final do ano. França : France Identité, que ultrapassou os 5 milhões de utilizadores em outubro.

Com legislação ou lançamento marcado Alemanha : lei em primeira leitura no Bundestag desde 23 de setembro de 2026 e lançamento da carteira d-you previsto para 2 de janeiro de 2027. Hungria : carteira nacional já definida na Lei CIII de 2023, sem data de lançamento. Bulgária : projeto de lei submetido a consulta pública. Países Baixos : NL Wallet à espera da lei de execução para abrir.

Em piloto ou com calendário mais longo Irlanda, Espanha, Grécia e Polónia : pilotos ou sandboxes em curso. Chéquia : aplicação eDoklady, que só funciona presencialmente. Suécia : identificação eletrónica estatal SverigeID a partir de 1 de dezembro de 2026, com a carteira só prevista para 2028 ou 2029.



Entretanto, oito países, entre os quais Áustria, Bélgica e Luxemburgo, ainda não têm data oficial.

Por fim, importa explicar que a carteira europeia não elimina os documentos físicos, procurando oferecer uma alternativa digital comum a toda a UE, com mais controlo para o utilizador sobre os dados que partilha.