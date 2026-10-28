Finlândia vai ter um documento de identidade digital em 2027. Como está Portugal?
A polícia finlandesa anunciou que está a preparar, em articulação com a agência de dados populacionais do país, a introdução de um documento de identidade digital, em 2027, o primeiro a ficar disponível na futura carteira digital europeia, que será gratuita e de utilização voluntária.
A legislação nacional que permite a introdução da Carteira Europeia de Identidade Digital (em inglês, EUDI Wallet) entrou em vigor na Finlândia a 1 de outubro de 2026, abrindo caminho à criação de um documento de identidade digital no país no próximo ano.
A polícia, que é responsável pela emissão dos passaportes e dos cartões de identificação, está a desenvolver os procedimentos e as capacidades técnicas necessárias para verificar este novo documento, numa iniciativa conduzida em cooperação entre a Direção Nacional da Polícia e a Agência de Serviços de Dados Digitais e Populacionais (em finlandês, DVV).
Segundo a polícia, a aplicação, de nome Suomi.fi Wallet, será gratuita e de utilização voluntária, e poderá ser usada tanto em serviços digitais como em situações presenciais em toda a União Europeia (UE), ficando a cargo do utilizador decidir que informação guarda e a quem a revela.
Como funciona o documento
Segundo Hanna Piipponen, responsável pela administração de licenças da polícia, o documento de identidade digital funciona em contacto presencial como um passaporte ou um cartão de identificação, mas não é um documento de viagem e, por isso, não substitui o passaporte para atravessar fronteiras.
Além disso, poderá ser usado perante as autoridades e em serviços do quotidiano e permitirá, por exemplo, comprovar a idade sem revelar outros dados pessoais, uma vez que, em cada utilização, o titular escolhe a informação a partilhar, com exceção da fotografia, que é sempre transmitida.
A fiabilidade do documento assenta na intervenção da polícia, que, antes de emitir um passaporte ou um cartão físico, identifica o requerente e confirma a exatidão dos seus dados, sendo a credencial digital criada a partir dessa informação já verificada. A polícia pode também revogá-la sempre que necessário, de modo a evitar utilizações abusivas.
Além disso, o documento não é validado mostrando o ecrã do telemóvel, porque a verificação é feita sempre no dispositivo de quem o pede, o que garante que os dados são autênticos e atuais. As entidades que pretendam fazê-lo têm de estar registadas no Registo de Partes Fidedignas gerido pela Traficom, a Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações.
A carteira europeia e os seus prazos
A EUDI Wallet está prevista no Regulamento (UE) 2024/1183, conhecido como eIDAS 2, e é uma aplicação móvel em que cada pessoa pode guardar documentos e certificados digitais e usá-los, online ou presencialmente, em qualquer país da UE. Entre as funcionalidades previstas estão as seguintes:
- Autenticação forte;
- Assinatura eletrónica de documentos;
- Apresentação de credenciais com controlo do utilizador sobre os dados partilhados.
O regulamento obriga cada Estado-Membro a disponibilizar pelo menos uma carteira até 24 de dezembro de 2026, e, um ano depois, a 24 de dezembro de 2027, as empresas privadas que por lei ou por contrato tenham de usar autenticação forte do utilizador, com exceção das micro e pequenas empresas, passam a ter de aceitar a carteira quando o cliente o pedir. Cada carteira tem ainda de ser certificada.
Como está Portugal e o resto dos países europeus?
Em Portugal, a app gov.pt já permite apresentar o Cartão de Cidadão digital e outros documentos com o mesmo valor legal dos originais, desde que exibidos em tempo real no território nacional, e a Chave Móvel Digital assegura a autenticação nos serviços públicos.
Assim sendo, sem uma carteira oficial, o plano do Estado passa por evoluir a carteira da app gov.pt para cumprir os requisitos europeus, mantendo-se o Cartão de Cidadão físico, cujo novo modelo, com chip sem contacto, é emitido desde junho de 2024.
No resto da Europa, o ritmo é desigual:
- Com aplicação nacional em uso
- Itália: IT-Wallet, integrada na app IO, com 10,1 milhões de ativações em fevereiro de 2026.
- Dinamarca: AltID, lançada a 3 de junho de 2026, com a certificação europeia prevista para o final do ano.
- França: France Identité, que ultrapassou os 5 milhões de utilizadores em outubro.
- Com legislação ou lançamento marcado
- Alemanha: lei em primeira leitura no Bundestag desde 23 de setembro de 2026 e lançamento da carteira d-you previsto para 2 de janeiro de 2027.
- Hungria: carteira nacional já definida na Lei CIII de 2023, sem data de lançamento.
- Bulgária: projeto de lei submetido a consulta pública.
- Países Baixos: NL Wallet à espera da lei de execução para abrir.
- Em piloto ou com calendário mais longo
- Irlanda, Espanha, Grécia e Polónia: pilotos ou sandboxes em curso.
- Chéquia: aplicação eDoklady, que só funciona presencialmente.
- Suécia: identificação eletrónica estatal SverigeID a partir de 1 de dezembro de 2026, com a carteira só prevista para 2028 ou 2029.
Entretanto, oito países, entre os quais Áustria, Bélgica e Luxemburgo, ainda não têm data oficial.
Por fim, importa explicar que a carteira europeia não elimina os documentos físicos, procurando oferecer uma alternativa digital comum a toda a UE, com mais controlo para o utilizador sobre os dados que partilha.
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