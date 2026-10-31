IPTV pirata sofre duro golpe: encerrada infraestrutura que alimentava dezenas de serviços

Quem costuma procurar transmissões desportivas na Internet vai deparar-se com dezenas de ecrãs pretos. O Streamed, um dos maiores motores mundiais de fornecimento de transmissões desportivas ilegais, encerrou as suas operações sem aviso prévio. O serviço funcionava sob o modelo de pirataria como serviço (PaaS), entregando sinais e leitores de vídeo prontos a incorporar noutros portais e na IPTV.

O impacto deste encerramento faz-se sentir de forma imediata e generalizada. A maioria dos sites que oferecem futebol em direto não aloja nenhum ficheiro nem gere servidores de vídeo próprios. Limitam-se a colar um leitor externo nas suas páginas, e o Streamed era a espinha dorsal de boa parte dessa rede. Com a desativação da fonte, caíram em simultâneo os sinais em múltiplos agregadores conhecidos.

Adeus inesperado do gigante do streaming

A confirmação do encerramento surgiu diretamente nas páginas geridas pelo grupo. Domínios conhecidos como streamed.pk, streamed.st e strmd.link deixaram de apresentar o catálogo de transmissões. Em vez dos jogos, os utilizadores encontram agora uma mensagem curta a assinalar o término da atividade e a agradecer o apoio da comunidade ao longo dos anos.

Ao contrário do que acontece em operações policiais de grande escala, não foi colocado nenhum aviso judicial ou logótipo de apreensão por autoridades norte-americanas ou europeias. Nem a Motion Picture Association (MPA) nem a aliança antipirataria ACE emitiram comunicados imediatos a assumir qualquer rusga ou ordem de desmantelamento contra o serviço.

Os números por trás da infraestrutura ajudam a explicar a dimensão da quebra. Apenas o domínio streamed.pk registou cerca de 20 milhões de visitas no mês de setembro, registando um crescimento de mais de 50% face ao mês anterior. A esmagadora maioria deste tráfego tinha origem nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, fora o volume agregado de visualizações indiretas através de plataformas terceiras que recorriam às suas streams.

O detalhe mais curioso deste adeus reside na atitude dos próprios administradores. Em vez de apagarem totalmente a presença digital, deixaram uma lista pública com cinco plataformas concorrentes, indicando o foco de cada uma e apontando os utilizadores para novas alternativas de streaming desportivo. Esta postura sugere que a decisão partiu dos próprios responsáveis, afastando, para já, o cenário de um acordo confidencial com as entidades de proteção de direitos de autor.

A queda do fornecedor volta a expor a enorme fragilidade destas redes ilegais de vídeo. Quando a infraestrutura base desliga os servidores, o efeito em cadeia atinge dezenas de páginas secundárias que ficam instantaneamente sem conteúdo para transmitir.