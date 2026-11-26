Criar um site com Inteligência Artificial (IA) já leva minutos. O passo seguinte (tirá-lo da plataforma ou da conversa e colocá-lo online com o nome do seu negócio) é onde muita gente fica parada. Explicamos o que precisa, as opções que existem e os cuidados a ter antes de carregar no botão.

Pede-se ao ChatGPT, ao Claude ou ao Lovable “um site para a minha pastelaria, com menu, horário e contactos” e, pouco depois, está feito. Não é exagero dizer que isto mudou a forma como muita gente cria sites. Em junho, o Lovable divulgou números próprios, não auditados, segundo os quais 80% de quem usa a plataforma se identifica como não técnico e já foram criados mais de 50 milhões de projetos, ao ritmo de cerca de um milhão por semana, como noticiou o The Next Web.

O problema aparece logo a seguir. O site fica num endereço da plataforma, do género pastelaria.lovable.app, ou num conjunto de ficheiros que a IA gerou na conversa e que ninguém sabe bem onde pôr. Sem domínio próprio, o site transmite pouca confiança, é difícil de recordar e de partilhar e, no fundo, não é bem seu.

A boa notícia é que este passo é mais simples do que parece. Basta saber que tipo de site tem e do que precisa.

Primeiro passo: perceber que tipo de site tem

Nem todos os “sites feitos com IA” são iguais, e isso decide onde os pode alojar.

Sites simples (HTML, CSS e JavaScript)

É o que o ChatGPT, o Claude ou o Gemini costumam gerar quando lhes pede um site: um ficheiro index.html, às vezes acompanhado de outros ficheiros e imagens. O HTML é a estrutura da página, o CSS é o aspeto e o JavaScript acrescenta interatividade. Este tipo de site funciona em praticamente qualquer alojamento web.

Apps (React, Next.js e semelhantes)

É o que ferramentas como o Lovable, o Bolt ou o v0 normalmente criam. Parecem sites, mas são aplicações construídas com tecnologias mais recentes, que precisam de ser preparadas (o chamado build) com o Node.js e, em muitos casos, de um servidor que corra Node.js. O Node.js é, de forma simples, o “motor” que permite executar JavaScript no servidor e não apenas no browser.

Por isso, nem todos os alojamentos servem. No Lovable, por exemplo, os projetos criados desde maio de 2026 já correm código no servidor e precisam de Node.js, enquanto os mais antigos podem ser transformados em ficheiros simples, que funcionam como um site normal.

Como saber qual tem? Se a IA lhe entregou um ficheiro .html que abre diretamente no browser, é um site simples. Se o projeto tem um ficheiro chamado package.json ou foi feito no Lovable ou no Bolt, é uma app. Na dúvida, pergunte à própria IA: “Que tipo de projeto é este e o que é preciso para o publicar?”

O que é preciso para pôr um site online feito com IA

Seja qual for o tipo de site, há quatro peças que se repetem:

Domínio . É o endereço do site, como pastelaria.pt. Regista-se por um ano ou mais e depois renova-se. Convém tratá-lo como um ativo da empresa.

. É o endereço do site, como pastelaria.pt. Regista-se por um ano ou mais e depois renova-se. Convém tratá-lo como um ativo da empresa. Alojamento Web . É o espaço num servidor, um computador sempre ligado à internet, onde ficam os ficheiros do site. É o alojamento que entrega o site a quem o visita.

. É o espaço num servidor, um computador sempre ligado à internet, onde ficam os ficheiros do site. É o alojamento que entrega o site a quem o visita. Certificado SSL . É o que faz aparecer o cadeado e o “https” no browser. Garante que a ligação entre o visitante e o site é cifrada e evita que o Chrome ou o Safari mostrem o aviso de “site não seguro”. Hoje é normalmente gratuito e automático.

. É o que faz aparecer o cadeado e o “https” no browser. Garante que a ligação entre o visitante e o site é cifrada e evita que o Chrome ou o Safari mostrem o aviso de “site não seguro”. Hoje é normalmente gratuito e automático. E-mail profissional. Um endereço como geral@pastelaria.pt, em vez de um Gmail ou Hotmail, transmite logo mais confiança. Usa o mesmo domínio do site.

As duas opções: ficar na plataforma ou levar o site consigo

1. Ficar na plataforma de IA

A ferramenta onde criou o site já o publica num endereço dela, o problema começa quando quer usar o seu próprio domínio: é preciso um plano pago, pelo menos para fazer a ligação, o domínio é pago à parte e o e-mail profissional não vem incluído, por isso tem de ser contratado noutro serviço, com outra conta e outra fatura.

Funciona, mas o site, o domínio e o e-mail ficam espalhados por vários fornecedores, e o site fica sujeito às regras da plataforma: se ela mudar de preços ou de condições, a margem de escolha é pequena.

2. Exportar e alojar onde quiser

Descarrega os ficheiros, ou liga o projeto ao GitHub (um serviço onde se guarda código, muito usado por programadores), e publica-o num alojamento. Para muitos pequenos negócios, é também a opção mais económica: somando o plano da ferramenta, o domínio e um serviço de e-mail à parte, esta opção fica muitas vezes mais barata, sobretudo quando o alojamento já inclui o domínio e o e-mail. E fica tudo no mesmo sítio, numa só fatura e com um único apoio a quem pedir ajuda.

Dá um pouco mais de trabalho na primeira vez, mas ganha controlo: o site passa a ser seu e deixa de depender da plataforma para continuar no ar. E pode continuar a editá-lo com a IA e voltar a publicar as alterações sempre que quiser. Também há serviços gratuitos para alojar sites, pensados sobretudo para programadores, mas não incluem domínio, e-mail profissional nem apoio em português.

Se o site é a montra de um negócio e é para durar, levá-lo consigo é quase sempre a melhor escolha: fica com tudo no mesmo sítio, num alojamento que controla, e normalmente paga menos. Ficar na plataforma compensa em casos concretos: se está apenas a testar uma ideia, se o site é temporário, se já paga a ferramenta porque a usa todos os dias ou se a app depende muito do backend da própria plataforma (falamos disso mais abaixo).

Passo a passo para publicar

O processo varia de ferramenta para ferramenta, mas a sequência é quase sempre esta:

Obter os ficheiros finais . No ChatGPT ou no Claude, peça os ficheiros completos ou um ZIP. No Lovable, ligue o projeto ao GitHub (disponível em todos os planos) ou descarregue o código num ZIP (só nos planos pagos).

. No ChatGPT ou no Claude, peça os ficheiros completos ou um ZIP. No Lovable, ligue o projeto ao GitHub (disponível em todos os planos) ou descarregue o código num ZIP (só nos planos pagos). Registar um domínio . Escolha um nome curto e fácil de dizer ao telefone. Para um negócio em Portugal, o .pt é normalmente a escolha natural.

. Escolha um nome curto e fácil de dizer ao telefone. Para um negócio em Portugal, o .pt é normalmente a escolha natural. Carregar o site para o alojamento . Num site simples, basta enviar os ficheiros (ou o ZIP) pelo painel de controlo. Numa app, liga-se o repositório do GitHub ou configura-se a aplicação Node.js no alojamento.

. Num site simples, basta enviar os ficheiros (ou o ZIP) pelo painel de controlo. Numa app, liga-se o repositório do GitHub ou configura-se a aplicação Node.js no alojamento. Apontar o domínio e ativar o SSL . O DNS é uma espécie de lista telefónica da internet: diz aos browsers em que servidor está o seu site. É aqui que o domínio fica ligado ao alojamento. Depois ativa-se o certificado SSL.

. O DNS é uma espécie de lista telefónica da internet: diz aos browsers em que servidor está o seu site. É aqui que o domínio fica ligado ao alojamento. Depois ativa-se o certificado SSL. Testar tudo. Abra o site no computador e no telemóvel, carregue em todos os botões, experimente os links e envie uma mensagem de teste pelo formulário.

Cuidados antes de publicar

Há alguns pontos que as ferramentas de IA nem sempre explicam e que convém verificar:

Formulários de contacto . É o problema mais comum. O formulário aparece bonito no site, mas muitas vezes não envia e-mails sozinho: precisa de um serviço de formulários ou de uma configuração de envio de e-mail (SMTP). Teste sempre antes de divulgar o site.

. É o problema mais comum. O formulário aparece bonito no site, mas muitas vezes não envia e-mails sozinho: precisa de um serviço de formulários ou de uma configuração de envio de e-mail (SMTP). Teste sempre antes de divulgar o site. Apps em Python . Se a IA criou uma aplicação em Python, confirme se o alojamento a suporta: muitos não estão preparados para isso e, para apps mais exigentes, o caminho habitual é um servidor virtual (VPS), um servidor só para si, onde pode instalar o que a aplicação precisa.

. Se a IA criou uma aplicação em Python, confirme se o alojamento a suporta: muitos não estão preparados para isso e, para apps mais exigentes, o caminho habitual é um servidor virtual (VPS), um servidor só para si, onde pode instalar o que a aplicação precisa. Serviços externos . Muitas apps feitas com IA guardam os dados numa base de dados externa, como a Supabase. Ao mudar o site de sítio, esses serviços continuam a funcionar onde estão: só muda o local de onde o site é servido. Atenção ao Lovable Cloud, o backend incluído no Lovable (a parte da app que guarda os dados e as contas dos utilizadores): continua a funcionar no Lovable e a gastar créditos da conta. Passá-lo para um projeto Supabase próprio é possível, mas exige vários passos técnicos.

. Muitas apps feitas com IA guardam os dados numa base de dados externa, como a Supabase. Ao mudar o site de sítio, esses serviços continuam a funcionar onde estão: só muda o local de onde o site é servido. Atenção ao Lovable Cloud, o backend incluído no Lovable (a parte da app que guarda os dados e as contas dos utilizadores): continua a funcionar no Lovable e a gastar créditos da conta. Passá-lo para um projeto Supabase próprio é possível, mas exige vários passos técnicos. Backups . Confirme que o alojamento faz cópias de segurança regulares e que é possível repor uma versão anterior. É o tipo de coisa de que só nos lembramos quando corre mal.

. Confirme que o alojamento faz cópias de segurança regulares e que é possível repor uma versão anterior. É o tipo de coisa de que só nos lembramos quando corre mal. Dados dos clientes. Se o site recolhe nomes, e-mails ou pedidos, alojá-lo na União Europeia simplifica o cumprimento do RGPD.

Dica: peça à IA um site “pronto a publicar”

Grande parte dos problemas resolve-se no próprio pedido. Antes de dar o site por terminado, experimente enviar à IA uma mensagem como esta:

Prepara este site para ser publicado num alojamento web. Organiza os ficheiros numa pasta com um index.html, otimiza as imagens para a web, remove dependências desnecessárias, garante que funciona bem em telemóvel e explica-me, passo a passo, como o publicar e o que é preciso configurar para o formulário de contacto enviar e-mails.

Assim, fica com ficheiros arrumados, um site mais leve e instruções escritas para o seu caso.

Já há alojamentos pensados para sites feitos com IA

À medida que mais pessoas criam sites com IA, começam a surgir alojamentos pensados especificamente para este caso. Em Portugal, a Site.pt tem um alojamento para sites criados com IA, que junta no mesmo sítio o domínio .pt e o e-mail profissional, oferecidos no primeiro ano nos planos anuais, com SSL incluído, suporte a apps Node.js e apoio em português. Para quem não quer mexer em nada, há também a opção de a equipa publicar o site por si.

Seja qual for a solução escolhida, a ideia é a mesma: a IA tratou da parte criativa, mas é o domínio próprio, o alojamento certo e uns minutos de testes que transformam um rascunho num site profissional, que é realmente seu.