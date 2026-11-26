Fez um site com IA? Saiba como o pôr online com domínio próprio
Criar um site com Inteligência Artificial (IA) já leva minutos. O passo seguinte (tirá-lo da plataforma ou da conversa e colocá-lo online com o nome do seu negócio) é onde muita gente fica parada. Explicamos o que precisa, as opções que existem e os cuidados a ter antes de carregar no botão.
Pede-se ao ChatGPT, ao Claude ou ao Lovable “um site para a minha pastelaria, com menu, horário e contactos” e, pouco depois, está feito. Não é exagero dizer que isto mudou a forma como muita gente cria sites. Em junho, o Lovable divulgou números próprios, não auditados, segundo os quais 80% de quem usa a plataforma se identifica como não técnico e já foram criados mais de 50 milhões de projetos, ao ritmo de cerca de um milhão por semana, como noticiou o The Next Web.
O problema aparece logo a seguir. O site fica num endereço da plataforma, do género pastelaria.lovable.app, ou num conjunto de ficheiros que a IA gerou na conversa e que ninguém sabe bem onde pôr. Sem domínio próprio, o site transmite pouca confiança, é difícil de recordar e de partilhar e, no fundo, não é bem seu.
A boa notícia é que este passo é mais simples do que parece. Basta saber que tipo de site tem e do que precisa.
Primeiro passo: perceber que tipo de site tem
Nem todos os “sites feitos com IA” são iguais, e isso decide onde os pode alojar.
- Sites simples (HTML, CSS e JavaScript)
É o que o ChatGPT, o Claude ou o Gemini costumam gerar quando lhes pede um site: um ficheiro index.html, às vezes acompanhado de outros ficheiros e imagens. O HTML é a estrutura da página, o CSS é o aspeto e o JavaScript acrescenta interatividade. Este tipo de site funciona em praticamente qualquer alojamento web.
- Apps (React, Next.js e semelhantes)
É o que ferramentas como o Lovable, o Bolt ou o v0 normalmente criam. Parecem sites, mas são aplicações construídas com tecnologias mais recentes, que precisam de ser preparadas (o chamado build) com o Node.js e, em muitos casos, de um servidor que corra Node.js. O Node.js é, de forma simples, o “motor” que permite executar JavaScript no servidor e não apenas no browser.
Por isso, nem todos os alojamentos servem. No Lovable, por exemplo, os projetos criados desde maio de 2026 já correm código no servidor e precisam de Node.js, enquanto os mais antigos podem ser transformados em ficheiros simples, que funcionam como um site normal.
Como saber qual tem? Se a IA lhe entregou um ficheiro .html que abre diretamente no browser, é um site simples. Se o projeto tem um ficheiro chamado package.json ou foi feito no Lovable ou no Bolt, é uma app. Na dúvida, pergunte à própria IA: “Que tipo de projeto é este e o que é preciso para o publicar?”
O que é preciso para pôr um site online feito com IA
Seja qual for o tipo de site, há quatro peças que se repetem:
- Domínio. É o endereço do site, como pastelaria.pt. Regista-se por um ano ou mais e depois renova-se. Convém tratá-lo como um ativo da empresa.
- Alojamento Web. É o espaço num servidor, um computador sempre ligado à internet, onde ficam os ficheiros do site. É o alojamento que entrega o site a quem o visita.
- Certificado SSL. É o que faz aparecer o cadeado e o “https” no browser. Garante que a ligação entre o visitante e o site é cifrada e evita que o Chrome ou o Safari mostrem o aviso de “site não seguro”. Hoje é normalmente gratuito e automático.
- E-mail profissional. Um endereço como geral@pastelaria.pt, em vez de um Gmail ou Hotmail, transmite logo mais confiança. Usa o mesmo domínio do site.
As duas opções: ficar na plataforma ou levar o site consigo
1. Ficar na plataforma de IA
A ferramenta onde criou o site já o publica num endereço dela, o problema começa quando quer usar o seu próprio domínio: é preciso um plano pago, pelo menos para fazer a ligação, o domínio é pago à parte e o e-mail profissional não vem incluído, por isso tem de ser contratado noutro serviço, com outra conta e outra fatura.
Funciona, mas o site, o domínio e o e-mail ficam espalhados por vários fornecedores, e o site fica sujeito às regras da plataforma: se ela mudar de preços ou de condições, a margem de escolha é pequena.
2. Exportar e alojar onde quiser
Descarrega os ficheiros, ou liga o projeto ao GitHub (um serviço onde se guarda código, muito usado por programadores), e publica-o num alojamento. Para muitos pequenos negócios, é também a opção mais económica: somando o plano da ferramenta, o domínio e um serviço de e-mail à parte, esta opção fica muitas vezes mais barata, sobretudo quando o alojamento já inclui o domínio e o e-mail. E fica tudo no mesmo sítio, numa só fatura e com um único apoio a quem pedir ajuda.
Dá um pouco mais de trabalho na primeira vez, mas ganha controlo: o site passa a ser seu e deixa de depender da plataforma para continuar no ar. E pode continuar a editá-lo com a IA e voltar a publicar as alterações sempre que quiser. Também há serviços gratuitos para alojar sites, pensados sobretudo para programadores, mas não incluem domínio, e-mail profissional nem apoio em português.
Se o site é a montra de um negócio e é para durar, levá-lo consigo é quase sempre a melhor escolha: fica com tudo no mesmo sítio, num alojamento que controla, e normalmente paga menos. Ficar na plataforma compensa em casos concretos: se está apenas a testar uma ideia, se o site é temporário, se já paga a ferramenta porque a usa todos os dias ou se a app depende muito do backend da própria plataforma (falamos disso mais abaixo).
Passo a passo para publicar
O processo varia de ferramenta para ferramenta, mas a sequência é quase sempre esta:
- Obter os ficheiros finais. No ChatGPT ou no Claude, peça os ficheiros completos ou um ZIP. No Lovable, ligue o projeto ao GitHub (disponível em todos os planos) ou descarregue o código num ZIP (só nos planos pagos).
- Registar um domínio. Escolha um nome curto e fácil de dizer ao telefone. Para um negócio em Portugal, o .pt é normalmente a escolha natural.
- Carregar o site para o alojamento. Num site simples, basta enviar os ficheiros (ou o ZIP) pelo painel de controlo. Numa app, liga-se o repositório do GitHub ou configura-se a aplicação Node.js no alojamento.
- Apontar o domínio e ativar o SSL. O DNS é uma espécie de lista telefónica da internet: diz aos browsers em que servidor está o seu site. É aqui que o domínio fica ligado ao alojamento. Depois ativa-se o certificado SSL.
- Testar tudo. Abra o site no computador e no telemóvel, carregue em todos os botões, experimente os links e envie uma mensagem de teste pelo formulário.
Cuidados antes de publicar
Há alguns pontos que as ferramentas de IA nem sempre explicam e que convém verificar:
- Formulários de contacto. É o problema mais comum. O formulário aparece bonito no site, mas muitas vezes não envia e-mails sozinho: precisa de um serviço de formulários ou de uma configuração de envio de e-mail (SMTP). Teste sempre antes de divulgar o site.
- Apps em Python. Se a IA criou uma aplicação em Python, confirme se o alojamento a suporta: muitos não estão preparados para isso e, para apps mais exigentes, o caminho habitual é um servidor virtual (VPS), um servidor só para si, onde pode instalar o que a aplicação precisa.
- Serviços externos. Muitas apps feitas com IA guardam os dados numa base de dados externa, como a Supabase. Ao mudar o site de sítio, esses serviços continuam a funcionar onde estão: só muda o local de onde o site é servido. Atenção ao Lovable Cloud, o backend incluído no Lovable (a parte da app que guarda os dados e as contas dos utilizadores): continua a funcionar no Lovable e a gastar créditos da conta. Passá-lo para um projeto Supabase próprio é possível, mas exige vários passos técnicos.
- Backups. Confirme que o alojamento faz cópias de segurança regulares e que é possível repor uma versão anterior. É o tipo de coisa de que só nos lembramos quando corre mal.
- Dados dos clientes. Se o site recolhe nomes, e-mails ou pedidos, alojá-lo na União Europeia simplifica o cumprimento do RGPD.
Dica: peça à IA um site “pronto a publicar”
Grande parte dos problemas resolve-se no próprio pedido. Antes de dar o site por terminado, experimente enviar à IA uma mensagem como esta:
Prepara este site para ser publicado num alojamento web. Organiza os ficheiros numa pasta com um index.html, otimiza as imagens para a web, remove dependências desnecessárias, garante que funciona bem em telemóvel e explica-me, passo a passo, como o publicar e o que é preciso configurar para o formulário de contacto enviar e-mails.
Assim, fica com ficheiros arrumados, um site mais leve e instruções escritas para o seu caso.
Já há alojamentos pensados para sites feitos com IA
À medida que mais pessoas criam sites com IA, começam a surgir alojamentos pensados especificamente para este caso. Em Portugal, a Site.pt tem um alojamento para sites criados com IA, que junta no mesmo sítio o domínio .pt e o e-mail profissional, oferecidos no primeiro ano nos planos anuais, com SSL incluído, suporte a apps Node.js e apoio em português. Para quem não quer mexer em nada, há também a opção de a equipa publicar o site por si.
Seja qual for a solução escolhida, a ideia é a mesma: a IA tratou da parte criativa, mas é o domínio próprio, o alojamento certo e uns minutos de testes que transformam um rascunho num site profissional, que é realmente seu.
- Posso usar o meu domínio num site feito no Lovable?
Sim. Pode ligar o domínio ao próprio Lovable, o que exige um plano pago, ou exportar o projeto e alojá-lo noutro sítio. Nos projetos mais recentes, esse alojamento tem de suportar Node.js.
- O ChatGPT consegue pôr o site online sozinho?
Em regra, não com o seu domínio. O ChatGPT e o Claude geram os ficheiros e explicam os passos, mas o registo do domínio, o alojamento e a ligação entre os dois têm de ser feitos à parte.
- Preciso de saber programar para publicar um site feito com IA?
Não. Num site simples, basta carregar os ficheiros no painel de controlo do alojamento e ligar o domínio. Numa app, o processo é um pouco mais técnico, mas a própria IA pode guiá-lo e há serviços que fazem a publicação por si.
- Um site feito com IA aparece no Google?
Sim. O Google trata estes sites como quaisquer outros. O domínio próprio não é obrigatório, mas ajuda a construir a marca e a confiança. O ponto crítico é o conteúdo ser legível: muitas apps montam a página com JavaScript no browser, e vários dos robôs que recolhem informação para as ferramentas de IA não executam JavaScript, por isso podem ver uma página vazia.
Se tirar do Lovable uma app criada antes de maio de 2026, deixa de ter a pré-renderização que a plataforma faz para estes robôs, e convém confirmar que o texto aparece no código da página. Registe também o site no Google Search Console, a ferramenta gratuita do Google para acompanhar a presença nas pesquisas.
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