Fez o Serviço Militar Obrigatório? Pode incluir esse período na carreira contributiva

Quem cumpriu o Serviço Militar Obrigatório (SMO) já pode solicitar online a inclusão desse período na sua carreira contributiva. Desta forma, o tempo de serviço militar fica registado e poderá ser considerado no futuro, nomeadamente no cálculo da pensão de reforma.

Quem pode fazer o pedido?

O serviço online está disponível para cidadãos que cumpram os seguintes requisitos:

Sexo masculino e nascimento até 1 de janeiro de 1987;

Não sejam requerentes de pensão nem pensionistas;

Apresentem documentação que comprove o período de Serviço Militar Obrigatório, nomeadamente a Caderneta Militar ou uma

Certidão do Distrito de Recrutamento.

Como pedir a inclusão do Serviço Militar Obrigatório?

O pedido pode ser realizado através dos serviços online da Segurança Social. Para tal, deve seguir os seguintes passos:

Aceder ao menu Trabalho ;

; Selecionar Remunerações e Contribuições;

Entrar em Carreira contributiva e escolher Consultar Carreira Contributiva ;

e escolher ; Selecionar Pedido de revisão de carreira ;

; No tipo de carreira, escolher Serviço Militar Obrigatório;

Apresentar a documentação necessária para comprovar o período de serviço militar.

Depois de validado, o período correspondente ao Serviço Militar Obrigatório ficará refletido na carreira contributiva do beneficiário.

Uma forma de evitar surpresas no futuro

Para quem cumpriu o Serviço Militar Obrigatório, este procedimento permite deixar a situação contributiva regularizada antecipadamente. Assim, quando chegar o momento de pedir a reforma, o período de serviço militar já poderá estar considerado no histórico contributivo.

Se cumpriu o Serviço Militar Obrigatório e ainda não verificou se esse período consta da sua carreira contributiva, pode consultar a informação e, caso necessário, apresentar o respetivo pedido de revisão através da Segurança Social Direta.