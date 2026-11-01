Fatura da Starlink vai mudar? Serviço de Elon Musk passa a ter preços dinâmicos

A Starlink começou a implementar uma alteração ao seu serviço de Internet por satélite. A empresa de Elon Musk está a notificar os utilizadores de que as mensalidades deixam de ser uniformes e passam a depender da capacidade da rede e da procura em cada localidade. o mesmo pacote pode ficar mais barato ou mais caro apenas dependendo da região onde a antena está.

Preços do Starlink dinâmicos e por morada

O princípio de funcionamento assenta na gestão de tráfego do serviço: onde houver largura de banda e capacidade de sobra na constelação de satélites, a Starlink reduz a mensalidade para atrair clientes. nas zonas onde a rede enfrenta congestionamento ou procura excessiva, o preço sobe para desincentivar novos acessos e equilibrar a carga dos satélite.

Mesmo serviço com valores díspares entre vizinhos

Os testes deste formato dinâmico já mostram diferenças expressivas nos EUA. No plano Residencial Max, clientes em Marysville, no estado do Kansas, pagam cerca de 104 dólares por mês, ao passo que em Rolla, no Missouri, o mesmo serviço sobe para os 156 dólares. É uma diferença superior a 50 dólares pela mesma ligação.

Na Europa, os primeiros reflexos já estão a chegar e trazem inclusivamente notícias positivas para alguns assinantes. Em Espanha, por exemplo, clientes do plano base de 100 Mbps receberam notificações com descidas de valor, caindo dos 35 euros habituais para 31,50 euros mensais. Trata-se de um ajuste que pretende manter o serviço competitivo em áreas rurais com baixa densidade de utilizadores.

Revisões regulares e aviso prévio obrigatório

Para que o utilizador não seja apanhado de surpresa a meio do mês, a Starlink compromete-se a avisar sobre qualquer alteração com 30 dias de antecedência. Isso não significa que a mensalidade oscile todos os meses. As comunicações enviadas apontam para uma análise e reavaliação de tráfego feita com periodicidade sensivelmente trimestral, que pode ou não resultar em revisões no preço final.

Quem estiver a pensar subscrever o serviço precisa agora de verificar os valores exatos antes de concluir o pedido. O simulador no site oficial da empresa já calcula a mensalidade exata e o custo do equipamento com base nas coordenadas ou código postal introduzidos, refletindo de imediato a pressão da rede nesse local.

Esta viragem estratégica demonstra que a Internet por satélite atingiu uma nova fase de maturidade, onde a infraestrutura física dita as regras do mercado. Resta ver como o modelo será calibrado em Portugal e noutros mercados europeus, onde a concorrência das redes terrestres de fibra e do 5G impõe limites bem mais apertados aos aumentos de preço.