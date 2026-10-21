Falhas críticas levam Países Baixos a desligar sites do governo

As duas vulnerabilidades críticas no PHP, sobre as quais informámos esta manhã, levaram várias organizações dos Países Baixos a suspender temporariamente os seus sites, incluindo o do Parlamento, devido ao risco de ataques que podem permitir o controlo remoto de servidores.

O alerta foi emitido pelo CERT-EU, o serviço de cibersegurança das instituições da União Europeia, após a divulgação de duas falhas de segurança que podem permitir a execução remota de código em servidores vulneráveis. Perante a gravidade da situação, várias entidades neerlandesas decidiram retirar preventivamente os seus serviços da Internet enquanto aguardavam a disponibilização das correções.

Entre os sites afetados encontra-se o da Tweede Kamer, a câmara baixa do Parlamento dos Países Baixos, cuja suspensão foi confirmada por um porta-voz da instituição. A medida foi adotada para reduzir o risco de exploração das vulnerabilidades, que podem permitir a atacantes executar código nos servidores sem necessidade de autenticação.

Duas vulnerabilidades críticas no PHP colocam sites em risco

As falhas, identificadas como CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, conforme informámos, receberam uma classificação de gravidade de 9,2 em 10, segundo o sistema CVSS 4.0. A sua exploração pode permitir a execução remota de código, comprometendo a segurança dos servidores afetados.

O PHP é uma linguagem de programação amplamente utilizada no desenvolvimento de sites e aplicações web, incluindo plataformas de gestão de conteúdos como o WordPress, o Drupal e o Joomla. A sua utilização generalizada faz com que estas vulnerabilidades tenham um potencial impacto significativo.

Além do Parlamento neerlandês, foram temporariamente suspensos outros sites:

Do clube de futebol Fortuna Sittard;

Do sindicato policial ACP;

Da Associação Real de Farmacêuticos dos Países Baixos (em holandês, KNMP);

Da empresa de transportes EBS;

Partes da infraestrutura informática partilhada por instituições de ensino superior e investigação também foram desligadas preventivamente.

O Centro Nacional de Cibersegurança dos Países Baixos (em holandês, NCSC) chegou a suspender o seu próprio site, recomendando que as organizações avaliassem os riscos associados aos sistemas expostos à Internet e considerassem medidas de proteção até à instalação das atualizações.

Entretanto, com as correções já disponíveis, a prioridade passa pela atualização dos servidores e pela verificação dos sistemas potencialmente afetados.

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