Falha no Google Cloud afeta Revolut, HSBC e vários serviços digitais

Uma falha técnica na infraestrutura da Google Cloud provocou perturbações em vários serviços digitais na Europa. A Revolut foi uma das plataformas afetadas, com problemas no acesso à aplicação, pagamentos e transferências.

A Google Cloud sofreu esta terça-feira, 20 de outubro, uma falha técnica que afetou vários serviços alojados na sua infraestrutura, causando perturbações em instituições financeiras e noutras plataformas digitais, sobretudo no Reino Unido.

O incidente teve origem na região europe-west2, localizada em Londres, onde um problema relacionado com a alimentação elétrica provocou uma interrupção de serviços e falhas de rede. A ocorrência afetou mais de três dezenas de serviços da plataforma de computação em nuvem da Google.

Revolut entre os serviços afetados

A Revolut foi uma das empresas afetadas pela ocorrência, com vários serviços a apresentarem indisponibilidade ou funcionamento irregular. Entre os problemas reportados estiveram dificuldades no acesso à aplicação, nos pagamentos com cartão, nas transferências bancárias e nos levantamentos em caixas multibanco.

A situação também afetou utilizadores em Portugal, que encontraram dificuldades na utilização da aplicação e na realização de algumas operações.

Perante as queixas dos clientes, a Revolut confirmou a existência de uma interrupção que afetava vários serviços. A empresa garantiu, contudo, que o dinheiro e os dados dos clientes permaneciam seguros, acrescentando que estava a trabalhar para resolver o problema.

HSBC, Lloyds e outros serviços também registaram problemas

A falha não se limitou à Revolut. No Reino Unido, foram igualmente reportadas dificuldades nos serviços digitais do HSBC e do Lloyds Bank, bem como no Halifax.

A ocorrência coincidiu ainda com problemas noutras plataformas, incluindo o serviço postal Royal Mail, a empresa de entregas DPD e o portal imobiliário Rightmove. Também foram reportadas perturbações em serviços associados ao sistema de saúde britânico, o NHS England.

O impacto evidencia como uma falha numa infraestrutura tecnológica partilhada pode afetar simultaneamente empresas de diferentes setores. Quando aplicações, sistemas de autenticação, bases de dados ou outros componentes dependem de serviços na nuvem, um incidente num fornecedor pode propagar-se a várias plataformas.

Google já está a recuperar os serviços

A Google identificou o problema na região de Londres e mobilizou as equipas técnicas para investigar e recuperar os sistemas afetados.

Segundo as atualizações divulgadas pela empresa, o incidente relacionado com a alimentação elétrica foi mitigado e a recuperação dos serviços começou a decorrer de forma gradual. A Google indicou que a maioria dos clientes afetados já estava a recuperar a normalidade, embora alguns continuassem a enfrentar dificuldades.

A empresa recomendou ainda, quando tecnicamente possível, a migração das cargas de trabalho afetadas para outra zona ou região disponível.