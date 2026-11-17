A NSANet, utilizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América (EUA) para transmitir informação confidencial, sofreu uma falha. Para já, não existem indícios de um ciberataque.

A Agência de Segurança Nacional (em. inglês, NSA) norte-americana está a investigar uma falha na sua rede interna de comunicações, conhecida como NSANet, que permite aos funcionários trocar informação confidencial. A indisponibilidade foi avançada pela CNN, com base em seis fontes familiarizadas com o assunto.

Enquanto procura determinar a origem e a dimensão do problema, a agência implementou horários de entrada escalonados para os seus funcionários. Até ao momento, não foram identificadas evidências de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque informático.

Comunicações com Trump continuam asseguradas

Apesar da importância da NSANet, a falha não deverá comprometer a capacidade dos serviços de informações norte-americanos para transmitir informação urgente ao presidente Donald Trump, que se encontra em viagem pela Ásia.

Segundo um responsável norte-americano no ativo e um antigo responsável governamental, existem vários sistemas redundantes e redes alternativas que permitem manter comunicações seguras com o presidente a bordo do Air Force One.

A partilha de informações no âmbito da aliança Five Eyes também não terá sido afetada. Esta estrutura reúne os serviços de informações dos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, tendo fontes citadas pela CNN confirmado que a cooperação continua a funcionar normalmente.

Uma falha técnica com implicações para a segurança nacional

Embora não existam indícios de ciberataque, a indisponibilidade da NSANet demonstra a importância da fiabilidade das infraestruturas tecnológicas utilizadas pelos serviços de informações.

A existência de sistemas alternativos permite manter comunicações essenciais perante problemas numa rede principal, reduzindo o impacto de uma interrupção.

NSA já enfrentou falhas semelhantes

O incidente surge numa altura em que várias falhas tecnológicas têm afetado serviços importantes nos EUA. Na sexta-feira, um problema nos sistemas de controlo de tráfego aéreo levou à suspensão temporária dos voos em todo o país, provocando milhares de atrasos e cancelamentos. A Administração Federal da Aviação (em inglês, FAA) identificou um router no Arkansas como origem do problema.

Na semana passada, uma interrupção nos serviços da Microsoft também impediu utilizadores de várias partes do mundo de acederem a ferramentas como o Outlook e o Teams.

Antes destas falhas recentes, a própria NSA já havia enfrentado problemas semelhantes. Em 2000, uma falha técnica deixou os computadores da agência indisponíveis durante quase três dias, interrompendo também o processamento de informações de inteligência nas instalações de Fort Meade, segundo declarações de um porta-voz da agência na altura.