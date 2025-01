“Fake News” levam site da Segurança Social a ficar indisponível?

A notícia do fim das reformas antecipadas começou a ser veiculada por alguns meios de comunicação ainda no dia de ontem. Tal notícia, que é negada pela ministra, Maria do Rosário Palma Ramalho, pode estar na origem do Site da Segurança Social ter ficado indisponível.

Fim das reformas antecipadas será Fake News?

Ainda não há informações oficiais sobre o que aconteceu ao Site da Segurança Social. Quem acede ao site, recebe uma mensagem que o mesmo se encontra indisponível e para tentarem mais tarde. Segundo o ECO, a página inicial começou por exibir uma mensagem de “manutenção programada”, indicando: “Estamos a melhorar os nossos serviços. Retomaremos o serviço o mais brevemente possível.”

A notícia sobre o fim das reformas antecipadas foi inicialmente publicada pelo Correio da Manhã. Como fonte, a notícia indica uma resposta do Governo a uma auditoria do Tribunal de Contas divulgada na semana passada. A ministra já veio dizer que "De certeza que não vai haver cortes nem nenhum prejuízo dos direitos adquiridos dos pensionistas".

Até agora não há mais informações sobre quando voltará o site da Segurança Social e se se confirma que não será o fim das reformas antecipadas.