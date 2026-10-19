Facebook: já não há limite de 5000 amigos? Mudança já chegou a Portugal

Vários utilizadores do Facebook estão a fazer saber que já ultrapassaram o limite histórico de 5000 amigos. A Meta ainda não confirmou oficialmente qualquer alteração, mas os relatos multiplicam-se nas redes sociais.

O Facebook poderá estar a testar uma das mudanças mais aguardadas por quem utiliza a rede social de forma intensiva. Desde meados de outubro, vários utilizadores de países afirmam conseguir ultrapassar o limite de 5000 amigos, uma restrição que acompanha a plataforma há quase duas décadas.

Até agora, a Meta não anunciou oficialmente qualquer alteração às regras. Ainda assim, existem perfis que já apresentam mais de 5000 amigos, sugerindo que a empresa poderá estar a implementar mudanças, eventualmente de forma gradual.

Meta continua sem confirmar a mudança

Apesar dos vários testemunhos, a documentação oficial do Facebook continua a indicar que um perfil pessoal pode ter, no máximo, 5000 amigos.

A plataforma recomenda alternativas para quem pretende chegar a mais pessoas, incluindo a utilização do modo profissional, que permite aumentar a audiência através de seguidores, sem depender exclusivamente das ligações de amizade.

A ausência de um anúncio oficial deixa várias questões por esclarecer. Não se sabe se a Meta está a testar um novo limite, se a alteração abrange apenas determinados perfis ou se pretende eliminar definitivamente esta restrição.

Entretanto, nas redes sociais circulam referências a possíveis novos limites de 6000 ou até 10 000 amigos. Contudo, estes números não foram confirmados por fontes oficiais e não devem ser considerados definitivos.

E por aí? Já consegue ultrapassar os 5000 amigos no Facebook?

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