Extremamente grave: hackers acedem a 8,8 milhões de pessoas na Dinamarca

Um ataque informático atingiu o registo nacional da Dinamarca e permitiu o acesso não autorizado a dados pessoais de cerca de 8,8 milhões de pessoas. Entre a informação potencialmente comprometida estão nomes, moradas e números CPR (equivalentes aos números de identificação da Segurança Social).

O incidente foi confirmado esta segunda-feira pelas autoridades dinamarquesas, que classificam a situação como extremamente grave. A investigação está em curso e, para já, não foram identificados os responsáveis pelo ataque.

Ataque explorou acesso legítimo de uma empresa

De acordo com as autoridades, os atacantes não terão conseguido entrar diretamente no sistema através de uma falha convencional. Em vez disso, abusaram do acesso legítimo de uma empresa dinamarquesa que tinha autorização para consultar informação no sistema CPR.

Esse acesso foi entretanto revogado e estão a ser analisadas as circunstâncias que permitiram que terceiros utilizassem a ligação autorizada para obter informação de milhões de pessoas.

As autoridades detetaram uma atividade anómala no sistema durante o mês de setembro. A administração do CPR foi alertada na passada sexta-feira e, durante o fim de semana, conseguiu determinar a dimensão aproximada dos dados que tinham sido consultados.

Dados de quase 9 milhões de pessoas

O CPR (Det Centrale Personregister) é o registo central da população dinamarquesa e contém atualmente informação relativa a cerca de 11 milhões de pessoas. O sistema inclui não apenas cidadãos atualmente residentes no país, mas também pessoas que emigraram e pessoas que já morreram.

A intrusão terá permitido o acesso a:

Nomes;

Moradas;

Números CPR;

Outros dados disponíveis através do sistema.

As pessoas que possuem proteção especial dos seus nomes e moradas não terão sido afetadas no que diz respeito a essa informação, segundo as autoridades dinamarquesas.

Investigação ainda está a decorrer

As autoridades dinamarquesas já interromperam o acesso da empresa envolvida e estão a trabalhar com especialistas para perceber exatamente como ocorreu o incidente.

O caso foi também comunicado à autoridade de proteção de dados dinamarquesa e está a ser investigado pelas autoridades policiais. Foram ainda implementadas medidas adicionais de segurança para impedir que uma situação semelhante volte a acontecer.

A ministra dinamarquesa Christina Egelund classificou o incidente como “extremamente grave” e garantiu que está a ser avaliada a dimensão total da fuga de informação.

O caso demonstra também um dos riscos cada vez mais relevantes na segurança informática: um atacante não precisa necessariamente de comprometer diretamente um sistema para conseguir obter grandes quantidades de dados. O abuso de credenciais, acessos legítimos ou sistemas de terceiros pode permitir ataques de enorme dimensão.