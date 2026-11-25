A polícia europeia mudou de tática na guerra contra a pirataria audiovisual e Portugal fez parte da ofensiva. Uma operação internacional coordenada pela Europol acaba de desmantelar 57 serviços de IPTV ilegal e sinalizar 321 sites que transmitiam canais pagos, desporto em direto e cinema sem autorização. No total, estas plataformas somavam mais de 7,3 milhões de visitas por ano.

Desta vez, o objetivo não passou apenas por desligar servidores que acabam por renascer noutro domínio na semana seguinte. Durante cinco dias, entre 16 e 20 de novembro, cerca de 40 especialistas juntaram-se na sede da Polícia Nacional espanhola, em Sevilha, para atacar o que realmente dói a estas redes: o dinheiro. A equipa incluiu 30 agentes de 11 países, entre eles Portugal, Espanha, Itália, Países Baixos e Estados Unidos.

Seguir dinheiro nas criptomoedas deixa piratas expostos

Durante anos, os operadores destas listas piratas refugiaram-se nas criptomoedas para cobrar subscrições mensais de poucos euros e movimentar lucros entre fronteiras sem levantar suspeitas nos bancos tradicionais. Esse escudo acabou de rachar. Com a ajuda direta da Binance, da Coinbase e da empresa de análise de blockchain Chainalysis, os investigadores já conseguiram rastrear mais de 26 milhões de euros em transações ligadas a estas redes.

A conta ainda não está fechada e a análise continua a decorrer. O cruzamento de dados permitiu ligar serviços de streaming ilegais a carteiras digitais concretas e, mais importante ainda, começar a dar rosto a quem controla os fundos. A mensagem das autoridades é simples: a blockchain é rápida, mas deixa rasto.

Police from 11 countries follow the crypto money trail in a Europol-coordinated operation: ▪️ 57 illegal IPTV services disrupted ▪️ 321 piracy websites identified ▪️ Over €26 million in crypto transactions traced Read more: 🔗 https://ow.ly/JkLw5109kLO



[image or embed] — Europol (@europol.europa.eu) 24 de novembro de 2026 às 13:04

O trabalho em Sevilha contou também com o apoio da INTERPOL, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e da aliança antipirataria AAPA. Os números que motivam esta pressão explicam a dimensão do problema. Segundo a AAPA, cerca de 60 milhões de europeus recorrem a serviços de IPTV não autorizados, gerando perdas anuais estimadas em 4,83 mil milhões de euros para os operadores legítimos e 1,08 mil milhões de euros em impostos por cobrar.

Mais processos a caminho após ano duro para IPTV

Embora esta ação em Sevilha não tenha resultado em detenções imediatas, funcionou como um centro de recolha de provas. Toda a informação apurada segue agora para as polícias nacionais de cada país envolvido, abrindo caminho a novas investigações, identificação de suspeitos e apreensão de bens ligados ao negócio.

O cerco tem apertado de forma visível ao longo de 2026. Depois da Operação Switch Off em janeiro e da Operação KRATOS 2 em junho, que levou à detenção de 29 pessoas e ao bloqueio de mais de 27 mil endereços, o foco passou para a carteira dos operadores. Sem forma segura de escoar os milhões, manter estas redes no ar torna-se um risco bem mais caro.