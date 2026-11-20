A administração de Donald Trump decidiu substituir Sean Cairncross, responsável máximo pela coordenação da estratégia de cibersegurança dos Estados Unidos. A mudança acontece numa altura em que o país enfrenta uma sucessão de falhas tecnológicas que afetaram vários serviços e infraestruturas críticas.

Segundo avançou a CNN, a saída de Cairncross foi confirmada na quinta-feira, 19 de novembro. Uma fonte próxima da Casa Branca afirmou que Donald Trump apoiou a decisão de afastar o responsável, alegando que este não tinha as competências técnicas necessárias para desempenhar o cargo.

Para assumir temporariamente as funções foi escolhida Kirsten Davies, atual diretora de informação (CIO) do Departamento de Defesa norte-americano. Davies irá ocupar o cargo em regime interino, ficando responsável pela coordenação das políticas e estratégias de cibersegurança do Governo federal.

A responsável tem experiência na área da tecnologia e segurança da informação, tendo desempenhado funções de liderança em empresas como a Unilever, Estée Lauder, Barclays Africa, Hewlett Packard Enterprise e Siemens.

Mudança acontece após vários incidentes tecnológicos

A substituição surge num momento particularmente delicado para a infraestrutura tecnológica norte-americana. Durante os últimos dias, foram registadas várias interrupções de serviços que afetaram sistemas da Microsoft, instituições bancárias, serviços de controlo de tráfego aéreo e até a rede interna da Agência de Segurança Nacional (NSA).

A sucessão de incidentes levantou preocupações sobre a resiliência das infraestruturas digitais dos Estados Unidos e a capacidade de resposta das autoridades perante potenciais ameaças.

Apesar das suspeitas iniciais, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou não existir evidência de que os incidentes estejam relacionados entre si ou tenham sido provocados por hackers, grupos criminosos ou governos estrangeiros.

Também o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que, até ao momento, não existem indicações de uma operação coordenada de origem maliciosa.

Sean Cairncross, que ocupava o cargo desde agosto de 2025, agradeceu a oportunidade de servir na administração Trump, afirmando sair orgulhoso do trabalho desenvolvido para reforçar a cibersegurança norte-americana, proteger infraestruturas críticas e combater ameaças externas.

A mudança de liderança coloca agora Kirsten Davies perante um desafio importante: reforçar a confiança na capacidade de defesa digital dos Estados Unidos, numa altura em que a crescente dependência tecnológica e a evolução da inteligência artificial tornam a cibersegurança cada vez mais estratégica.