Estratégia Digital para Portugal até 2030! Conheça as metas principais

A "Estratégia Digital Nacional - Onde o digital simplifica" foi apresentada pelos Ministros da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes. Saiba quais as prioridades.

Portugal encontra-se perante uma oportunidade estratégica para se afirmar como um dos líderes europeus na transição digital. A conectividade digital de Portugal, com uma cobertura nacional de redes de telecomunicação fixa e móvel de alta velocidade, destaca-se no contexto europeu e reforça a resiliência do nosso país perante os desafios globais. No entanto, o aproveitamento do potencial digital de Portugal exige um diagnóstico mais amplo, tanto dos nossos pontos fortes como das áreas a desenvolver.

Uma das grandes oportunidades deste século é precisamente a Inteligência Artificial (IA). Na Saúde, a IA pode otimizar processos burocráticos, na Agricultura, onde a IA pode promover uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos e na Educação, onde a IA pode transformar a forma como os alunos aprendem. O objetivo é maximizar a adoção de IA e outras tecnologias emergentes, garantindo um uso seguro, ético e orientado para o bem comum.

Estratégia Digital Nacional

Até 2030 o Governo quer implementar a nova Estratégia Digital Nacional. Da nova estratégia fazem parte 4 dimensões: Pessoas, infraestruturas, empresas e o Estado.

A nova Estratégia Digital Nacional prevê que até lá 80% das pessoas tenham competências digitais básicas. A Estratégia Digital Nacional prevê também um plano de ação para 2025 e 2026. Margarida Balseiro Lopes revelou que atualmente cerca de 44% das pessoas não têm competências digitais básicas.

Outra das metas é que em 2030 os especialistas em tecnologias de informação e comunicação constituam 7% da população empregada e pelos 30% sejam mulheres.

No que diz respeito a infraestruturas, ambiciona-se que existe uma cobertura «de 100% do território nacional» abrangidas por redes de alta velocidade em 5G e ter 75% das empresas a adotar serviços de computação em ‘cloud’ (nuvem).

Segundo a Ministra, na área da cibersegurança, «precisamos de garantir que toda a Administração Pública tem meios, recursos» para responder a incidentes que ocorram no futuro. Segundo foi revelado, vai haver uma bolsa de horas para garantir o apoio necessário em caso de incidentes.

Estratégia Digital Nacional - onde o digital simplifica

Veja a conferência de imprensa: