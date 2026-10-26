Espanha pede encerramento de grupos no WhatsApp e Telegram grupos ligados a distúrbios

As autoridades da Catalunha pediram ao WhatsApp e ao Telegram que encerrem grupos de conversação utilizados para organizar distúrbios e incitar à violência. O pedido surge depois dos confrontos registados em Barcelona, no passado sábado, que resultaram em dezenas de detenções e danos em estabelecimentos comerciais.

O caso volta a colocar as plataformas digitais no centro do debate sobre a responsabilidade dos serviços de mensagens na prevenção de atividades ilegais.

Grupos de WhatsApp e Telegram usados para organizar distúrbios

A responsável pela Administração Interna do Governo regional da Catalunha, Núria Parlon, afirmou que as convocatórias para os incidentes tiveram origem em plataformas digitais, nomeadamente no TikTok. A partir daí, os utilizadores eram encaminhados para grupos de WhatsApp e Telegram, onde eram partilhadas instruções sobre como participar nas ações.

Segundo as autoridades, algumas destas mensagens incluíam indicações sobre como chegar ao centro de Barcelona, que roupa utilizar e como atuar durante os distúrbios. Os participantes eram também incentivados a ocultar o rosto e a vestir roupa escura.

Os incidentes de sábado envolveram atos de vandalismo, confrontos com a polícia e pilhagens de estabelecimentos comerciais. As autoridades catalãs anunciaram ainda a intenção de investigar os responsáveis pelas convocatórias, incluindo os utilizadores que terão recorrido a identidades falsas para organizar as ações.

Autoridades querem identificar os responsáveis

Além do encerramento dos grupos envolvidos, o Governo catalão pretende que o WhatsApp e o Telegram colaborem na identificação das pessoas que terão promovido estas iniciativas.