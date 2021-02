ESET PROTECT Cloud: O novo alicerce para a gestão de segurança

A ESET anunciou a sua nova plataforma de gestão de segurança, a ESET PROTECT. A nova solução proporciona uma administração fácil e automatizada do extenso portefólio de soluções de segurança da ESET com duas opções de implementação: on premises e cloud.

Conheça melhor esta plataforma e as principais vantagens da mesma.

ESET PROTECT Cloud: A segurança a partir da Cloud

A ESET PROTECT Cloud é o novo alicerce para a gestão de segurança das ofertas empresariais baseadas na cloud da ESET e destina-se a organizações de todas as dimensões. A introdução da ESET PROTECT Cloud reflete a transição no panorama da segurança de soluções de software de segurança locais para serviços baseados na cloud. A ESET reconhece que são várias as empresas a adotar uma abordagem “cloud first”, razão porque é essencial oferecer um software de segurança em linha com essa estratégia.

Esta plataforma oferece uma consola baseada na cloud para gerir as soluções de segurança ESET implementadas numa rede com visibilidade em tempo real. A consola permite aos administradores de TI:

implementarem soluções de segurança

executar tarefas

aplicar políticas de segurança

monitorizar o estado do sistema e responder rapidamente a problemas ou deteções em endpoints geridos entre todas as plataformas.

Inclui desktops, servidores, máquinas virtuais e até dispositivos móveis. Além da integração para ferramentas SIEM (“Security Information and Event Management”), relatórios completos e um sistema de notificações totalmente personalizável, a ESET PROTECT Cloud permite aos administradores de TI tomar medidas imediatas contra incidentes.

Para garantir que negócios de todas as dimensões estão equipados com as soluções certas, a ESET disponibiliza um conjunto de soluções à medida para as necessidades de escritórios domésticos, pequenas e médias empresas, fornecedores de serviços e grandes organizações.

Todas estas opções incluem uma solução de gestão de endpoint on premises (ESET PROTECT) ou gestão de endpoint na cloud (ESET PROTECT Cloud), juntamente com o ESET Endpoint Security por regra. Para clientes à procura apenas de segurança de email, a ESET irá também disponibilizar uma subscrição ESET PROTECT Mail Plus.

De acordo com Nuno Mendes, Diretor Geral da ESET em Portugal

A ESET PROTECT Cloud reflete a nossa capacidade de compreender os processos de transição nas necessidades das organizações que enfatizam uma estratégia ‘cloud-first’, mantendo-nos dedicados na proteção dos nossos clientes das mais recentes ameaças à cibersegurança. Melhorar as nossas soluções de segurança multicamada é uma evolução natural rumo ao nosso objetivo de equipar organizações de todas as dimensões com a melhor tecnologia de proteção no mercado.

O ESET PROTECT Advanced foi projetado para as necessidades das PMEs e MSP, oferecendo proteção endpoint contra ransomware, ameaças zero-day e proteção de dados através da encriptação de disco.

Por seu lado, a oferta ESET PROTECT Enterprise destina-se a grandes organizações onde é essencial preservar uma visibilidade profunda e processos de segurança rigorosos. Este pacote oferece o mais elevado valor para clientes enterprise com uma das mais poderosas soluções de deteção e resposta endpoint no mercado (EDR).

ESET