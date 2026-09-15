ESET oferece 30% de desconto na proteção digital dos mais novos

O regresso às aulas significa também o regresso de computadores, tablets e smartphones às rotinas diárias de crianças e jovens. Nestes dispositivos estudam, comunicam, jogam, guardam fotografias e acedem às suas contas, concentrando aí uma parte importante da sua vida digital. Aproveitem o super desconto.

Para os pais, proteger a vida digital dos filhos vai hoje muito além de manter um equipamento seguro. Significa ajudar a preservar a privacidade, as contas, os dados pessoais, os trabalhos escolares e outros conteúdos importantes para os mais novos.

ESET: Campanha disponível até 1 de outubro

É neste contexto que a ESET lança a campanha Regresso às Aulas, com 30% de desconto em novas subscrições ESET HOME Security, facilitando o acesso das famílias a soluções de cibersegurança para os seus dispositivos.

A campanha decorre entre 15 de setembro e as 15h00 de 1 de outubro e abrange as subscrições ESET HOME Security Essential, Premium e Ultimate. O desconto é válido para subscrições de um, dois ou três anos e permite proteger entre 1 e 25 dispositivos, adaptando a proteção às necessidades de cada família.

O início do ano letivo é também uma boa oportunidade para rever alguns hábitos de segurança. A ESET recomenda manter os dispositivos e aplicações atualizados, utilizar palavras-passe diferentes nas contas mais importantes, ativar a autenticação multifator, fazer cópias de segurança dos trabalhos escolares e manter ativa uma solução de cibersegurança atualizada.

Com crianças e jovens cada vez mais autónomos na utilização da tecnologia, é igualmente importante falar sobre mensagens inesperadas, páginas que pedem credenciais, downloads de origem desconhecida e a informação pessoal que partilham online.

As subscrições ESET HOME Security Essential, Premium e Ultimate disponibilizam diferentes níveis de funcionalidades de segurança e privacidade. A campanha de 30% de desconto está disponível através da loja online da ESET Portugal durante o período promocional.