Numa Internet cada vez mais recheada de perigos e problemas, importa aos utilizadores terem soluções de segurança robustas e com um elevado grau de confiança. Com várias propostas no mercado, a ESET assume um papel importante.

Para consolidar a sua posição e a proteção aos utilizadores, a ESET lançou uma nova versão da sua linha de segurança para utilizadores domésticos, juntamente com o ESET HOME, uma plataforma que permite aos utilizadores gerir a segurança de todos os seus dispositivos Windows e Android a partir de uma única interface.

Com o aumento crescente dos ciberataques, é essencial que os utilizadores domésticos sejam protegidos. E, à medida que os smartphones são cada vez mais o centro das vidas digitais das pessoas, permitir aos utilizadores gerir a sua segurança através de dispositivos móveis é essencial.

Para ir ao encontro dos requisitos dos utilizadores domésticos e fornecer proteção de topo, a ESET introduziu o LiveGuard, uma solução integrada no ESET Smart Security Premium. O LiveGuard representa uma camada de proteção proativa adicional contra ameaças nunca antes vistas. Para além disso, o ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security e ESET Smart Security Premium oferecem proteção melhorada e uma variedade de novas funcionalidades para os utilizadores.

No centro da nova suite de produtos está o ESET HOME, uma nova e melhorada plataforma de gestão que torna mais fácil gerir a segurança em casa seja onde ou quando for. O ESET HOME oferece aos utilizadores uma visão completa de todas as suas soluções ESET para dispositivos Windows e Android num único sítio, dando aos utilizadores visibilidade total do estado de proteção dos vários dispositivos ligados às suas contas.

As principais atualizações da nova linha de produtos inclui:

Melhoramentos da proteção: a Banking & Payment Protection irá agora ter a opção de correr como predefinição, protegendo qualquer browser suportado com um modo reforçado. O Ransomware Shield foi fortalecido com melhores técnicas de deteção baseada em comportamento. O Exploit Blocker foi melhorado de forma a cobrir mais técnicas maliciosas;

ESET HOME: os pais podem usar o ESET HOME para partilhar licenças com a família e amigos ou monitorizar a atividade dos seus filhos e controlar o seu tempo de ecrã com o Parental Control (através do portal web ESET HOME);

LiveGuard: integrado no ESET Smart Security Premium, o LiveGuard oferece uma camada de proteção proativa adicional contra ameaças nunca antes vistas, protegendo os utilizadores contra malware antes que o seu código seja executado. Este serviço, personalizado para cada utilizador, analisa ficheiros suspeitos, incluindo documentos, scripts, instaladores e executáveis, num ambiente de sandbox seguro;

Gestor de passwords: disponível com o ESET Smart Security, o Password Manager foi completamente redesenhado para melhor segurança e facilidade de utilização. O Password Manager está disponível em todos os principais browsers como extensão e em dispositivos Android e iOS como aplicação nativa. Novas funcionalidades incluem suporte para KeePass e Microsoft Authenticator.

Acessível através do portal web ou app móvel, a plataforma ESET HOME foi concebida com utilizadores móveis em mente e criada para gestão de segurança em movimento. A aplicação permite aos utilizadores adicionar, gerir e partilhar licenças com a família e amigos, e gerir as funcionalidades de antirroubo, controlo parental e gestor de passwords através do portal web.

A ESET revelou que aposta muito nesta nova versão, muito pelas novidades importantes que traz. Dá como exemplo o LiveGuard, concebido para descobrir e evitar tipos de ameaças nunca antes vistos. O ESET HOME vai proporcionar aos utilizadores uma visão e controlo completo dos produtos, licenças e serviços ESET, agora com uma aplicação móvel.

Após mais de um ano de grande dependência tecnológica e com o cenário de ameaças em constante evolução, é vital que os utilizadores fiquem protegidos com soluções ainda mais robustas e facilmente controladas a partir de qualquer lugar.