Era inevitável acontecer! A publicidade também está a chegar ao Telegram

O Telegram é uma das plataformas de mensagens que mais tem crescido nos últimos anos. Tem aproveitado, de forma inteligente os problemas da concorrência para assim crescer e tornar-se uma opção que muitos acabaram por abraçar.

Se sempre foi por natureza um serviço gratuito, isso está agora a mudar. Não vão cobrar nada aos utilizadores, mas terá publicidade a ser apresentada dentro dos grupos e nas mensagens que forem enviadas.

Algo essencial em plataformas como o Telegram é a sua monetização. É assim que estes conseguem crescer e apresentar novidades para os utilizadores. Temos visto isso em quase toda a Internet e agora é a vez do Telegram abraçar este conceito.

Na verdade, a ideia não é nova e foi revelada por Pavel Durov no final do ano passado, com um serviço premium dentro do Telegram. O serviço de mensagens consegue inovar e não segue a normal linha de apresentação de anúncios.

A forma desta publicidade ser revelada aos utilizadores é através do que chamaram mensagens patrocinadas. Estas vão conter links e outros conteúdos e vão ser apresentadas apenas nas conversas de canais, com mais de mil utilizadores. Grupos e conversas privadas ficam de fora.

Para dar suporte a este novo modelo, o Telegram criou a sua plataforma própria de publicidade, que está já disponível. Aqui, os anunciantes podem criar as suas publicações e tratar de todo o processo.

Para garantir a privacidade e a proteção dos utilizadores, os anunciantes apenas vão poder escolher em que canais publicam. Podem ainda optar por eleger idiomas ou tipos. Em momento algum será retida ou analisada informação dos utilizadores.

Esta é uma novidade que irá dar ao Telegram uma margem de crescimento interessante. Não deixa de ser publicidade, mas será discreta e contextualizada com os canais onde será apresentada. Irá existir uma forma de não a ver, mas isso não foi ainda explicado como acontecerá.