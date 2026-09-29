Ensino Superior: Já estão disponíveis os resultados da 2.ª fase

Já são conhecidos os resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA) 2026. Nesta fase foram colocados 9.116 estudantes, mas continuam por preencher 4.069 vagas em instituições públicas de ensino superior.

Os números mostram também diferenças significativas entre o litoral e o interior do país, com uma parte considerável das vagas por preencher concentrada nos institutos politécnicos e nas instituições do interior.

9.116 estudantes conseguiram colocação

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação, 9.116 candidatos foram colocados na 2.ª fase, mais 292 do que no mesmo período de 2025.

Foram disponibilizadas cerca de 13 mil vagas, das quais 4.069 ficaram por ocupar. Segundo os dados divulgados, 76,3% das vagas sobrantes correspondem a formações de institutos politécnicos e do interior do país.

A taxa global de ocupação foi de 83% nas universidades e de 59% nos politécnicos.

Outro dado relevante é que 871 cursos preencheram todas as vagas, enquanto 52 cursos não registaram qualquer colocação nesta fase.

Interior continua com mais vagas por preencher

A distribuição das vagas evidencia uma diferença entre as instituições do litoral e do interior.

As instituições localizadas no interior disponibilizaram 36,1% do total de vagas, mas concentraram 60% das vagas que ficaram por preencher.

No litoral, Lisboa e Porto registaram taxas de ocupação superiores a 95%, enquanto Aveiro atingiu 88%.

Em sentido contrário, nas instituições de Bragança, Beja e Viseu, mais de metade das vagas disponibilizadas permaneceu por ocupar.

Nos politécnicos, o Instituto Politécnico de Bragança é a instituição com mais vagas por preencher, com 885, seguindo-se o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com 308, e o Instituto Politécnico de Viseu, com 307.

O que acontece agora?

Os candidatos colocados na 2.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição entre 1 e 3 de outubro. O processo deverá ser feito de acordo com as indicações da instituição de ensino superior onde obtiveram colocação.

Quem não conseguiu colocação ainda terá uma nova oportunidade.

A 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso decorrerá entre 10 e 12 de outubro, sendo que as vagas disponíveis para essa fase serão divulgadas a 9 de outubro.

Os resultados da 3.ª fase estão previstos para 18 de outubro.

Consultar os resultados da 2.ª fase na DGES