Ensino Superior: já está disponível a lista de vagas para Universidades e Politécnicos

É este ano que vai querer entrar no Ensino Superior? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já divulgou as listas com as vagas, por cursos, para as Universidades e Politécnicos. Veja já quantas vagas há para o curso que se vai candidatar.

Ensino Superior: mais vagas para medicina e cursos de professores

Ao todo são quase 102 mil as vagas para o ensino superior (ensino privado e público), com especial destaque para o crescimento de vagas para o Cursos de Medicina e também para os Cursos de professores, que ganham quase 200 novas vagas. Há mais 130 vagas em Medicina através dos concursos e regimes especiais de acesso, das quais 86 no concurso especial para estudantes internacionais, possibilidade introduzida este ano pelo Governo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior divulgou as listas dois meses mais cedo do que o habitual, dando assim mais tempo para se fazer as candidaturas.

Segundo a SIC Notícias, as regras para concorrer ao ensino superior vão mudar em 2025-2026. Todos os cursos têm como requisito duas/três provas de ingresso. Português é exame obrigatório, os restantes são definidos pelas instituições.

A média do ensino secundário vai pesar no mínimo 40% e os exames 45.

No total, este será o maior número de vagas de sempre, nas universidades e politécnicos. As tabelas podem ser obtidas aqui.