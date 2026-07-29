Ensino Superior: já conhece a bolsa de incentivo de 1.075 euros?

Foram recentemente anunciadas um conjunto de alterações ao sistema de Ação Social no Ensino Superior que entram em vigor já no ano letivo 2026/2027. Já conhece a bolsa de incentivo de 1.075 euros?

Nova Bolsa de Incentivo de 1.075 euros

As novas medidas pretendem reforçar o apoio aos estudantes com maiores dificuldades económicas, através da criação de uma nova bolsa e do aumento do financiamento destinado ao alojamento.

Entre as novidades destaca-se a criação da Bolsa de Incentivo, no valor de 1.075 euros, destinada aos estudantes pertencentes a agregados familiares abrangidos pelo 1.º escalão do abono de família. Este apoio será atribuído já a partir do próximo ano letivo e pretende incentivar o acesso e a permanência no Ensino Superior.

Mais apoio ao alojamento para estudantes deslocados

Outra das alterações passa pelo reforço do apoio ao alojamento dos estudantes bolseiros deslocados.

O financiamento por cama nas residências académicas terá um aumento superior a 20%, permitindo melhorar a resposta das instituições de ensino e apoiar um maior número de estudantes que necessitam de alojamento durante o período letivo.

Este reforço surge numa altura em que o acesso à habitação continua a ser um dos principais desafios para quem frequenta o Ensino Superior longe da sua residência habitual.

Principais objetivos

Criação da Bolsa de Incentivo de 1.075 euros para estudantes do 1.º escalão do abono de família;

Reforço do apoio ao alojamento para estudantes bolseiros deslocados;

Aumento superior a 20% do financiamento por cama nas residências académicas;

Promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior.

As medidas entram em vigor no ano letivo 2026/2027 e deverão beneficiar milhares de estudantes em todo o país.

De acordo com o Ministério da Educação, as novas medidas fazem parte de um novo modelo de Ação Social que pretende garantir que as dificuldades económicas não sejam um obstáculo ao prosseguimento dos estudos.