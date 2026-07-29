Ensino Superior: já conhece a bolsa de incentivo de 1.075 euros?
Foram recentemente anunciadas um conjunto de alterações ao sistema de Ação Social no Ensino Superior que entram em vigor já no ano letivo 2026/2027. Já conhece a bolsa de incentivo de 1.075 euros?
Nova Bolsa de Incentivo de 1.075 euros
As novas medidas pretendem reforçar o apoio aos estudantes com maiores dificuldades económicas, através da criação de uma nova bolsa e do aumento do financiamento destinado ao alojamento.
Entre as novidades destaca-se a criação da Bolsa de Incentivo, no valor de 1.075 euros, destinada aos estudantes pertencentes a agregados familiares abrangidos pelo 1.º escalão do abono de família. Este apoio será atribuído já a partir do próximo ano letivo e pretende incentivar o acesso e a permanência no Ensino Superior.
Mais apoio ao alojamento para estudantes deslocados
Outra das alterações passa pelo reforço do apoio ao alojamento dos estudantes bolseiros deslocados.
O financiamento por cama nas residências académicas terá um aumento superior a 20%, permitindo melhorar a resposta das instituições de ensino e apoiar um maior número de estudantes que necessitam de alojamento durante o período letivo.
Este reforço surge numa altura em que o acesso à habitação continua a ser um dos principais desafios para quem frequenta o Ensino Superior longe da sua residência habitual.
Principais objetivos
- Criação da Bolsa de Incentivo de 1.075 euros para estudantes do 1.º escalão do abono de família;
- Reforço do apoio ao alojamento para estudantes bolseiros deslocados;
- Aumento superior a 20% do financiamento por cama nas residências académicas;
- Promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior.
As medidas entram em vigor no ano letivo 2026/2027 e deverão beneficiar milhares de estudantes em todo o país.
De acordo com o Ministério da Educação, as novas medidas fazem parte de um novo modelo de Ação Social que pretende garantir que as dificuldades económicas não sejam um obstáculo ao prosseguimento dos estudos.
Eu não sei se o governo sabe, mas mesmo as pessoas dos outros escalões também estão apertadas, as contas aumentaram drasticamente, já o salário não.
mais importante que isso era seguir o que o governo chines fez, acabou com 12 cursos que nao tinham tanta saida e criou novos com alto crescimento nos proximos anos…
E depois o que fazias aos senhores “doutores” que trabalham nas caixas dos supermercados?
Ao menos trabalham nem que seja na caixa de supermercado e não são doutores, são licenciados.
Já não ha ninguém licenciado em caixas de supermercado, tens das taxas de desemprego mais baixas de sempre e o número de população empregada mais alto de sempre, ha falta de pessoas na maioria dos sectores, pessoas qualificadas ou pseudo qualificadas todas têm colocacao noutras funções
Não há ninguém licenciado em caixas de supermercado? É para rir essa de certeza. Mais um do PS/PSD
Nem para um iphone dá. Porca miséria….