Ensino Superior: já conhece a bolsa de incentivo de 1.075 euros?

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· Internet 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Danny says:
    29 de Julho de 2026 às 15:14

    Eu não sei se o governo sabe, mas mesmo as pessoas dos outros escalões também estão apertadas, as contas aumentaram drasticamente, já o salário não.

    Responder
  2. virus100nome says:
    29 de Julho de 2026 às 15:26

    mais importante que isso era seguir o que o governo chines fez, acabou com 12 cursos que nao tinham tanta saida e criou novos com alto crescimento nos proximos anos…

    Responder
    • Yuri bezmenov - primeira fase says:
      29 de Julho de 2026 às 15:36

      E depois o que fazias aos senhores “doutores” que trabalham nas caixas dos supermercados?

      Responder
      • Danny says:
        29 de Julho de 2026 às 15:48

        Ao menos trabalham nem que seja na caixa de supermercado e não são doutores, são licenciados.

        Responder
        • Zé Fonseca A. says:
          29 de Julho de 2026 às 17:20

          Já não ha ninguém licenciado em caixas de supermercado, tens das taxas de desemprego mais baixas de sempre e o número de população empregada mais alto de sempre, ha falta de pessoas na maioria dos sectores, pessoas qualificadas ou pseudo qualificadas todas têm colocacao noutras funções

          Responder
  3. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    29 de Julho de 2026 às 16:00

    Nem para um iphone dá. Porca miséria….

    Responder

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