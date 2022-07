Ensino Superior 2022: Candidaturas começam hoje! O que precisa?

As candidaturas ao Ensino Superior começaram hoje com quase 53 mil vagas e 600 vagas (mais 1.400 em relação a 2021). Há Instituições que aumentaram o número de cursos e vagas, mas também há outras que reduziram o número de vagas.

É no interior que se regista o maior crescimento do número de lugares disponíveis. Em Lisboa continuam-se a verificar mais vagas nas faculdades e politécnicos. O que precisa de fazer para se candidatar?

Ensino Superior: 53640 vagas destinadas ao concurso nacional

Inicia-se esta segunda-feira, dia 25 de julho, a candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público. O concurso terá 53640 vagas destinadas ao concurso nacional e 721 vagas destinadas aos concursos locais, num número total de 54361 vagas, o que representa um aumento de 2.6% face ao número de vagas inicialmente disponibilizadas no ano anterior.

As vagas agora disponibilizadas para o concurso nacional de acesso apresentam as seguintes variações face às vagas inicialmente fixadas em 2021:

a) O número de vagas disponibilizadas nas instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica cresce 3.8% quando comparado com as vagas inicialmente fixadas ano letivo anterior, enquanto o número de vagas nas demai s regiões cresce 2.5% ;

b) Verifica - se um reforço de 3.6% de vagas em ciclos de estudos que visam a formação em competências digitais face às vagas iniciais do ano anterior, sendo disponibilizadas 8903 vagas (Anexo 2) ;

c) São disponibilizados 22 cursos novos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) , orientados para reforçar a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas STEAM (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e atingir as metas de graduação fixadas pelo PRR até 2026. Os cursos novos financ iados pelo PRR representam 642 vagas, sendo 365 destas disponibilizadas em Lisboa e Porto e 277 no resto do país;

d) F oram fixadas mais 153 vagas nos ciclos de estudo com maior concentração de melhores alunos (Anexo 3) ;

e) O número de vagas em Medicina volta a crescer, sendo disponibilizadas 1534 vagas no CNA . Nos últimos três anos, o número total de vagas em Medicina , consideradas todas as vias de ingresso (concurso nacional de ace sso, concurso para ingresso de licenciados e concurso institucional para ingresso na UCP, cresceu 5% (1782 vagas em 2019 e 1873 vagas em 2022) ;

f) O número de vagas em licenciaturas em Educação Básica cresce 7%, sendo disponibilizadas mais 56 vagas .

Na contabilização de novos alunos nos cursos de formação inicial que conferem grau2 no ensino superior público, devem ainda ser considerados os que ingressam:

i. Na Universidade Aberta;

ii. Nas instituições de ensino superi or militar e policial;

iii. Através dos regimes especiais de acesso;

iv. Através dos concursos especiais organizados pelas instituições de ensino superior para: a) Estudantes aprovados nas provas especialmente adequadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos; b) Estudantes titulares de diploma de especialização tecnológica; c) Estudantes titulares de diploma de técnico superior profissional; d) Estudantes titulares de outros cursos superiores; e) Acesso ao curso de Medicina por licenciados; f) Estudantes internacionais; g) Titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados.



O prazo de candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público decorre entre 25 de julho e 8 de agosto, devendo a candidatura ser apresentada através do sistema online, no sítio da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) na Internet.

Para acesso ao sistema de candidatura, os candidatos podem utilizar a autenticação com o cartão de cidadão ou chave móvel digital.

Guia da Candidatura 2022