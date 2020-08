É utilizador do TikTok? Saiba como manter a sua conta segura

O TikTok ainda não tem a dimensão de outras redes sociais como é o caso do Facebook. No entanto, esta rede social pode vir a tornar-se um forte concorrente. Recentemente, com o interesse de aquisição por parte da Microsoft, a rede social TikTok aumentou o seu nível de popularidade.

Desde manter a sua conta segura até à seleção de quem pode ver o seu conteúdo preferido, é possível perceber como pode aumentar a sua segurança e privacidade no TikTok. Saiba o que fazer.

O TikTok está disponível em mais de 150 países e, com centenas de milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, existem muitos vídeos a circular na aplicação. Com o sucesso do TikTok chegou também a necessidade de um olhar cuidado e medidas de segurança que visem proteger a sua conta contra todo o tipo de manobras maliciosas.

Os utilizadores da aplicação enfrentam desafios semelhantes aos de outras plataformas de redes sociais, tais como “scammers”, “spammers” e “cyberbullies”. A ESET apresenta, por isso, algumas opções de privacidade e segurança que o TikTok oferece aos seus utilizadores para proteger as suas contas.

Proteger a sua conta do TikTok

No entender da ESET, uma das medidas de segurança a aplicar deve ser o single sign-on e o uso do número de telefone ou e-mail para o efeito. No que diz respeito à gestão da sua conta, o TikTok é bastante simples e as configurações estão guardadas na opção “Gerenciar minha conta”.

Também existe a opção “Segurança” no mesmo menu, que apresenta uma visão geral de todos os alertas de segurança que deve saber, como qualquer atividade de conta suspeita. Pode ainda monitorizar todos os dispositivos com os quais está conectado.

Privacidade e opções de segurança

No menu “Privacidade e Segurança” é possível gerir todas as permissões e acessos relacionados com a sua conta. Quando cria a sua conta no TikTok, esta é pública por predefinição. Pode alterar as opções na secção “Capacidade de Descoberta” e definir se a aplicação deve sugerir a sua conta a utilizadores que possam estar interessados nela.

Uma das opções que oferece é decidir se outros utilizadores podem ou não fazer o download dos seus vídeos, mas, atualmente, esta funcionalidade é experimental.

No entanto, os utilizadores podem contornar a situação, gravando através da captura de ecrã. Adicionalmente, por forma a eliminar o risco de receber mensagens duvidosas, pode desativar as suas mensagens diretas ou bloquear utilizadores caso a caso. Moderar comentários também é uma das opções oferecidas aos utilizadores. Novamente, poderá desligá-lo completamente, limitá-lo a amigos ou permitir que todos comentem.

Resumindo

Como acontece com todas as redes sociais, as configurações tendem a passar por revisões, especialmente porque estas plataformas tendem a ser escrutinadas sobre como lidam com a privacidade e os dados do utilizador.

O melhor conselho que a ESET tem para dar é revisitar regularmente as suas configurações de segurança e privacidade. E já que está nisto, por que não verificar as suas contas do Facebook e da Google também?