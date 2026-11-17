Precisa de converter um PDF para Word, transformar uma imagem noutro formato ou extrair o áudio de um vídeo? Os conversores online simplificam estas tarefas e funcionam diretamente no browser. No entanto, como nem tudo são rosas, importa perceber se as plataformas são seguras e conhecer as que faz sentido usar.

A incompatibilidade entre formatos de ficheiros é uma situação relativamente comum, tanto em contexto profissional como na utilização quotidiana do computador, seja porque precisamos de editar um documento que recebemos em PDF, de abrir uma imagem num formato diferente ou de garantir que um vídeo é compatível com determinado equipamento. Embora existam programas específicos para estas tarefas, os conversores online permitem resolver muitos destes problemas sem ocupar espaço no computador e sem exigir a instalação de aplicações adicionais.

Ainda assim, antes de utilizar este tipo de serviço, importa saber o que acontece aos ficheiros depois de os carregarmos para uma plataforma externa, uma vez que a comodidade não deve sobrepor-se à importância da privacidade e da segurança da informação.

O que acontece aos ficheiros?

Normalmente, a utilização de um conversor online implica o envio do ficheiro para os servidores do serviço, onde é processado e convertido para o formato pretendido, o que significa que estamos a confiar o conteúdo a um terceiro. Não obstante, nem todos os serviços merecem o mesmo nível de confiança.

Entre os problemas mais comuns neste tipo de websites estão os anúncios enganadores que imitam o botão de transferência, as páginas que tentam levar o utilizador a instalar software desnecessário, a ausência de ligação segura (https) e as políticas de privacidade vagas ou inexistentes, que não explicam durante quanto tempo os ficheiros ficam guardados nem se podem ser apagados.

Por isso, antes de carregar um ficheiro, vale a pena verificar se o website utiliza uma ligação segura, se tem uma política de privacidade clara e acessível, se indica durante quanto tempo guarda os ficheiros e se permite apagá-los, e ainda se não pede a instalação de programas ou extensões para realizar uma conversão simples.

Além disso, é aconselhável evitar o envio de documentos com informação particularmente sensível, como contratos, documentos de identificação ou dados financeiros, a menos que exista uma avaliação prévia das condições de utilização do serviço.

Conheça o Convertio.co!

Um dos serviços que permite converter ficheiros sem instalar programas é o Convertio.co, um conversor online que suporta mais de 300 formatos e disponibiliza mais de 25.600 combinações de conversão.

Para utilizá-lo, basta seguir os seguintes passos:

Aceder ao site;

Selecionar ou arrastar o ficheiro para a área de carregamento;

Escolher o formato de destino;

Iniciar a conversão.

Depois, o ficheiro fica disponível para transferência quando o processo terminar. Uma vez que todo o processamento é realizado na cloud, não são consumidos recursos do computador do utilizador.

O que diz o Convertio.co sobre segurança

Com uma página dedicada à segurança e à proteção de dados, o Convertio.co assegura que os ficheiros originais e os ficheiros temporários são eliminados imediatamente após a conversão, enquanto os ficheiros resultantes são eliminados automaticamente ao fim de 24 horas, podendo o utilizador apagá-los manualmente antes desse prazo, através da área “Meus arquivos”.

O serviço refere ainda que cada conversão é realizada num ambiente isolado (em inglês, sandbox), pelo que, segundo a empresa, nem a própria equipa do Convertio.co tem acesso aos ficheiros, que ficam ainda associados ao endereço IP de quem os carregou, por forma a que apenas essa pessoa os consiga descarregar.

Quanto aos dados pessoais, o Convertio.co pode ser utilizado sem registo. Não obstante, quem decidir registar-se, por exemplo por ter atingido o limite do plano gratuito, tem a garantia da empresa de que o endereço de e-mail não será vendido nem cedido.

O que é possível converter?

De forma simples, praticamente tudo. De facto, uma das principais vantagens do Convertio.co está na variedade de formatos suportados, que abrange documentos, folhas de cálculo, apresentações, imagens, ficheiros de áudio, vídeos, e-books e outros tipos de ficheiros, sendo possível, por exemplo, mp3 converter, transformar um PDF em DOCX, converter uma imagem PNG para JPG ou passar um vídeo de MOV para MP4, desde que a combinação pretendida seja suportada.

No caso dos vídeos, é possível ajustar parâmetros como a qualidade, a proporção de imagem e o codec, por forma a adaptar o resultado às necessidades de cada utilização.

Outra vantagem é o reconhecimento ótico de caracteres (em inglês, OCR), uma tecnologia que permite identificar texto em imagens e documentos digitalizados, tornando possível convertê-los em formatos editáveis. No Convertio.co, podemos carregar uma imagem ou um PDF digitalizado, selecionar o idioma do documento e escolher o formato de saída, como DOCX ou TXT, sendo que, depois do reconhecimento, o texto extraído pode ser descarregado e editado num programa compatível.

Esta funcionalidade pode ser útil, por exemplo, para uma fatura ou para a página de um livro que tenha digitalizado com o telemóvel, evitando a transcrição manual de todo o conteúdo. Apesar da praticidade, importa rever o resultado, tendo em conta que a qualidade do reconhecimento depende da nitidez do documento original.

O Convertio.co pode ser usado gratuitamente, numa modalidade que permite converter ficheiros até 100 MB, executar duas conversões em simultâneo e utilizar o serviço durante um máximo de 10 minutos de conversão num período de 24 horas. A versão gratuita do OCR permite reconhecer até 10 páginas.

Praticidade à distância de um clique

Os conversores online respondem de forma rápida ao problema comum da incompatibilidade entre formatos, especialmente quando se trata de uma conversão pontual que não justifica instalar um programa dedicado. Num contexto de muitas opções, o Convertio.co reúne numa única plataforma o suporte para centenas de formatos, o processamento na cloud e ferramentas adicionais como o OCR.

Sendo sempre necessário avaliar a sensibilidade de cada documento antes de o carregar para uma plataforma externa, para ficheiros do dia a dia, o Convertio.co apresenta-se como uma solução versátil.