É possível viajar sem gastar muito! Aprenda a encontrar os melhores voos

Atualmente, viajar não é um luxo acessível a poucos. Na verdade, dependendo dos objetivos e do tipo de experiência que pretende, é possível conhecer o mundo sem gastar muito dinheiro. Para isso, há pequenas dicas que poderão fazer a diferença como a escolha dos voos.

Neste artigo, dar-lhe-emos algumas dicas para encontrar os melhores voos.

É possível, sim, viajar com um budget mais reduzido, hoje em dia. Embora dependa, claro, do objetivo da viagem e da experiência que se pretende tirar dela, existem sempre companhias aéreas low-cost, bem como hostels ou alojamentos semelhantes, que garantem o baixo custo de uma aventura.

Numa boa parte das viagens, o mais desafiante é encontrar voos compatíveis com as datas que pretendemos, a um preço que nos agrade. No entanto, independentemente do destino e do objetivo da viagem, uma pesquisa atenta poderá ser a fórmula do sucesso… e da pechincha.

Por isso, deixamos-lhe algumas dicas que poderão ser uma mais-valia na hora de procurar voos para as suas viagens.

Combinar várias companhias aéreas

Os horários e a agenda das companhias aéreas são complexos e, além disso, estão em constante mudança. Já lhe aconteceu encontrar um voo surpreendentemente barato e, quando foi confirmar as datas de regresso, não havia nenhum preço que lhe parecia razoável?

Pois bem, para situações destas e até para conseguir agilizar melhor os seus horários durante a viagem, garantindo mais opções de voo, poderá optar por pesquisar em várias companhias aéreas.

Para isso, pode consultar o Kiwi, bem como Skyscanner, pois garantem uma extensa variedade de opções, que o utilizador pode ordenar, por exemplo, tendo em conta o valor das viagens, nas datas definidas. Estas plataformas reúnem as alternativas de várias agências e permitem que as compare, em termos de tempo e dinheiro.

Acrescentar destinos à viagem

Uma forma de garantir um voo mais barato é optar por conhecer os locais das escalas. É claro que as viagens mais curtas serão mais baratas e, por isso, pode aproveitar para uma estadia mais curta num local onde o voo que apanhar faça escala.

Precisa apenas de garantir que tem tempo para isso. Saiba que há companhias aéreas com espaços dedicados a escalas, garantindo pausas prolongadas até ao voo seguinte, para que seja possível conhecer o local.

O momento certo

As companhias aéreas não fazem promoções ao mesmo tempo e não há um padrão de horário em que os voos estão mais baratos. Ou seja, é complicado perceber se é mais vantajoso marcar o voo umas semanas antes ou se é preferível garantir o lugar com uns meses de antecedência.

Para essa tarefa poderá recorrer ao Skyscanner, uma vez que a plataforma atualiza as oscilações de preços para as rotas que escolher, ajudando a escolher a melhor altura (ainda que seja complicado prever).

Flexibilidade de datas

Não será um segredo, mas nunca é demais recordar. Caso tenha flexibilidade de datas para viajar, tire partido delas e procure as opções mais vantajosas em dias aleatórios. Assim como os horários, não existe um dia ou uma hora padrão para a redução de preços. Contudo, os motores de busca como o Skyscanner, Kiwi e Google Flights ajudam os viajantes a ter uma ideia de como os preços se estão a alterar ao longo dos dias.

Apesar de não existir um padrão oficial, partilhamos consigo que os voos à terça-feira são tendencialmente mais baratos.

Posto isto, a dica de ouro é simples: muita pesquisa. Se procurar com atenção e dedicar algum tempo ao processo, encontrará, certamente, boas pechinchas. Boas viagens!