Disney+ quer plano gratuito e vídeos como o TikTok para travar o YouTube

A guerra pelo tempo de ecrã nas televisões e smartphones ganhou um novo capítulo. Uma apresentação interna da Disney mostrou os planos da empresa para o ano fiscal de 2027. O objetivo principal passa por travar a fuga de utilizadores e aumentar o tempo gasto diariamente dentro da aplicação Disney+. Para o conseguir, a empresa prepara-se para mudar as regras do jogo com a introdução de uma subscrição totalmente gratuita.

Este nível gratuito não vai dar acesso livre a todo o catálogo de filmes da Marvel ou Star Wars. Em vez disso, a plataforma aposta num modelo suportado por publicidade que inclui canais lineares gratuitos, conhecidos no meio como FAST, além de amostras selecionadas de conteúdos. É uma forma prática de atrair utilizadores cansados dos sucessivos aumentos de preço das subscrições. Nos EUA, o plano sem anúncios já triplicou de valor desde o lançamento original em 2019, afastando parte do público.

Vídeos verticais e criadores de conteúdo na app

A estratégia para 2027 vai muito além da gratuitidade e ataca diretamente o formato das redes sociais. Os documentos internos apontam para uma aposta forte nos vídeos verticais de curta duração através da funcionalidade Verts, já testada na aplicação móvel. A meta passa por adicionar cerca de 500 novos clipes por dia, transformando o feed numa experiência contínua semelhante ao TikTok.

Para alimentar este ritmo frenético, a Disney vai abrir as portas a criadores de conteúdo externos logo no início de 2027. Graças a um acordo recente com o TikTok, vários criadores já têm acesso a material oficial de centenas de filmes e séries da Pixar, Marvel e Disney. Os melhores vídeos feitos por fãs e criadores serão integrados diretamente no feed da aplicação, criando uma ponte entre a produção amadora e os grandes estúdios.

Matemática por trás da mudança no streaming

Os números das audiências explicam a pressa dos executivos liderados por Josh D’Amaro. Dados da Nielsen referentes ao consumo televisivo nos EUA mostram que o YouTube detém 15,8% do tempo total de visualização. Em comparação, todo o portefólio de streaming da Disney, juntando Disney+, Hulu e ESPN+, fica-se pelos 4,8%. Mesmo a Netflix, com 7,7%, está longe do alcance da plataforma da Google.

O plano interno revela ainda outras prioridades técnicas para os próximos meses. A empresa pretende unificar totalmente as aplicações Disney+ e Hulu numa única plataforma e apostar em transmissões em direto com resolução 4K para grandes eventos desportivos, como o Super Bowl. Ao mesmo tempo, o ambiente interno vive alguma tensão, com as equipas tecnológicas a questionarem a administração sobre uma eventual nova ronda de despedimentos prevista para janeiro.

Embora o plano gratuito ainda não tenha uma data oficial de lançamento anunciada ao público, o tema já tinha sido admitido pelo próprio CEO em agosto. A próxima apresentação de resultados financeiros da empresa, marcada para dia 17 de novembro, poderá trazer a confirmação definitiva desta mudança de rumo no mercado do streaming.