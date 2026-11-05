DIGI soma quase 4 mil queixas em Portugal: o que corre mal e o que melhorou?

A DIGI completou dois anos de operação formal em Portugal e os números do descontentamento dos utilizadores já são conhecidos. Desde a sua estreia no mercado nacional, a operadora somou 3.962 reclamações no Portal da Queixa. O lançamento oficial aconteceu a 4 de novembro de 2024, mas os primeiros sinais de atrito começaram logo aí, impulsionados em grande medida pelas falhas de ligação ocorridas no final desse mesmo ano.

A progressão dos dados espelha as dores de crescimento de uma rede em expansão acelerada. No fecho de 2024 contabilizaram-se 487 queixas, com 417 concentradas logo nos meses de novembro e dezembro. O ano de 2025 registou uma subida acentuada de 423,82%, totalizando 2.551 processos abertos e fixando o recorde histórico em abril desse ano, com 585 queixas num único mês.

Queixas caem mais de 60% mas DIGI domina o segmento low-cost

O panorama inverteu-se de forma nítida ao longo de 2026, com uma redução substancial dos protestos dos clientes. Até ao primeiro dia de novembro deram entrada 924 queixas, um recuo de 61,18% face às 2.380 contabilizadas no período homólogo de 2025. Ainda assim, outubro passado registou 110 participações, marcando o registo mais elevado dos últimos meses deste ano.

Apesar da descida generalizada, a marca continua sob forte escrutínio dentro da sua área de atuação direta. A DIGI concentra 53,44% de todas as queixas dirigidas à subcategoria de operadoras de telecomunicações de baixo custo. É um volume expressivo que espelha os desafios práticos de gerir uma base de subscritores que aumentou exponencialmente devido a tarifários bastante agressivos.

Instalações que não acontecem e falhas técnicas lideram motivos

Analisando as razões que motivam o recurso à plataforma em 2026, a falha ou má qualidade do serviço lidera com 33,12% do total. Num grupo de 306 registos específicos desta área, 105 dizem respeito a clientes que aguardam semanas pela instalação prometida e 94 referem avarias com habitações sem ligação. Estes dois cenários somam cerca de 65% dos problemas de serviço.

O comportamento da infraestrutura também conheceu alterações importantes nos últimos doze meses. Os problemas estritos de rede caíram de 34,73% em 2025 para 19,81% em 2026, sinalizando melhorias técnicas nos equipamentos. Em sentido oposto surgem os erros de faturação e cobranças indevidas, que subiram e representam agora 10,28% das contestações entradas neste período.

A operadora mantém um Índice de Satisfação de 72,1%, rotulado como Ótimo pela plataforma de consumidores, com uma taxa de resolução de 87,9% e uma taxa de retenção de 47,1%. A experiência no terreno dita que consolidar clientes num mercado competitivo exige mais do que preços baixos: a capacidade de ligar o serviço a tempo e horas continua a ser o teste decisivo.