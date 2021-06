Mesmo com todos os problemas que teve, o WhatsApp mantém-se como uma das apps de mensagens mais usadas na Internet. Os utilizadores estão habituados ao que oferece e por isso insistem em manter-se fieis a esta solução.

Com esta adesão, este serviço deve ser explorado e usado de forma bem focada e bem explorada. Tem funcionalidades importantes e interessantes e que devem ser usadas. Assim, hoje mostramos como podem colocar em destaque as conversas preferidas, algo muito simples e rápido.

Na sua génese, o WhatsApp é uma app focada na conversa entre os utilizadores, em especial nos grupos. Estes permitem que se reúnam os contactos favoritos e com quem queremos comunicar de forma permanente, independente do tema ou das abordagens seguidas.

Prender conversas preferidas no topo

Assim, importa colocar essas conversas em destaque, para acedermos mais depressa. Esse passo é feito com o carregar na conversa preferida, até que esta fique selecionada. Isso vai fazer surgir no topo a barra de ferramentas, onde encontram o pin.

Ao selecionar esse pin, a conversa pretendida é presa no topo, ficando logo acessível para ser usada mais rapidamente. Pode escolher várias conversas e prender estas, havendo um máximo de 3 conversas que podem ser colocadas no topo do WhatsApp.

Remover o pin de destaque no WhatsApp

Claro que pode gerir este espaço nobre e ir alternando as conversas que ali querem ter presente. Pode assim remover essas conversas a qualquer momento, repetindo o processo anterior. É possível então escolher uma das conversas presas até surgir a barra de ferramentas.

Aqui vai ter presente o pin, mas desta vez cortado, a indicar que pode remover. Ao escolher, a conversa será removida e dará espaço à entrada de outra. Pode também, como antes, escolher várias conversas para as remover todas de uma única vez.

É desta forma simples que pode manter as conversas preferidas prontas a serem acedidas rapidamente. A gestão é simples e pode ser realizada a qualquer momento, para assim tornar esta ferramenta ainda melhor e mais simples de usar.