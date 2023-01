Ao navegarmos na Internet estamos constantemente a libertar informações nos sites, libertados pelo browser. Esta é uma situação que acontece sem que a maior parte dos utilizadores saibam, o que acaba por ser algo involuntário e sem qualquer controlo.

Com o ganhar de consciência da necessidade de segurança e privacidade, os utilizadores precisam saber como ter acesso a toda a informação. Assim, há uma forma simples de saber que dados o seu browser liberta nos sites, bem como filtrar a informação fornecida.

Mesmo que alguns utilizadores saibam como limita os dados a que os sites têm acesso, a verdade é que a maioria tem estas opções no padrão base. Isso leva a que o browser liberte muita informação sobre o utilizador e o seu sistema, sem que o utilizador saiba disso.

Claro que não é um processo complicado de fazer, se o utilizador souber como alterar as opções e configurações. Ainda mais importante é saber que dados estão a ser libertados e como estes podem ser usados para identificar o utilizador em qualquer ponto da Internet.

Para ter acesso à informação que está a ser libertada e como o browser está configurado, existe uma ferramenta essencial. Foi criada pela Electronic Frontier Foundation e está acessível a todos de forma aberta.

Basta aceder ao site Cover Your Tracks e realizar o teste que está presente na página. Este vai aceder a um conjunto de links e avaliar toda a informação que é possível obter, que será registada de forma anónima e protegida. No final, existe uma avaliação do browser do utilizador.

Aqui dentro podem ver como o browser se comporta no acesso aos diferentes sites e com diferentes perfis. Existe ainda informação de como o utilizador se poderá proteger e modificar a configuração do seu navegador da Internet.

Esta é uma avaliação importante e que devem fazer para garantir que estão anónimos na Internet. Pode complementar outras avaliações importantes e que vã ser essenciais para a proteção e privacidade dos utilizadores.