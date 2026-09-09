Dica: como colocar rapidamente o horário da escola no seu calendário?

Com o início do ano letivo, ter o horário das aulas diretamente no calendário pode facilitar, e muito, a organização do dia a dia. Se tem um horário em papel ou num ficheiro, saiba como pode facilmente passá-lo para o seu calendário do smartphone.

Em vez de criar manualmente cada aula, há formas rápidas de adicionar todo o horário no seu calendário. Para este tutorial vamos recorrer ao Google Calendar, definindo dias, horas e recorrência... claro, vamos contar com a ajuda da IA (Chatgtp, Gemini, etc).

Criar ficheiro .ICS com horário

Para começar usem uma imagem (ou ficheiro) do horário, coloquem na IA e peçam para criar horário no Google Calendar.

Nota: Se souberem o calendário escolar, devem também indicar quando começam as aulas e quando terminam, assim fica tudo bem definido. Por exemplo, devem colocar na prompt "ajustar: começa a 11 de setembro de 2026 e termina a 30 de junho de 2027".

Neste caso o ChatGPT criou um ficheiro .ICS que deve ser importado no calendário que pretendem do Google Calendar. Uma vez que normalmente os horários têm muitas horas marcadas, sugerimos que criem um calendário único para o horário.

Depois de descarregado o ficheiro .ICS, basta seguir as indicações da IA e importar o ficheiro. Devem escolher o calendário onde pretendem colocar o horário. De referir que o ficheiro .ics pode ser importante nas mais diferentes soluções de calendário. O ICS é um formato de ficheiro usado para guardar e trocar eventos de calendário.

E está feito. De relembrar também que o horário pode ser partilhado pelo pai, mãe, tio, prima, professor, namorada, etc.

A todos os alunos, desejamos um excelente ano letivo, cheio de aprendizagens, desafios e conquistas! E não se esqueçam: a Inteligência Artificial existe para nos ajudar, não para substituir o conhecimento.

As ferramentas de IA podem ser excelentes aliadas no processo de aprendizagem: podem explicar uma matéria de diferentes formas, ajudar a compreender procedimentos, sugerir métodos de estudo, esclarecer dúvidas, apoiar a preparação de uma apresentação ou até ajudar-nos a organizar melhor as nossas ideias.

Usem a IA como uma ferramenta para aprender mais e melhor, e não como um atalho para deixar de aprender. Bom ano letivo e bons estudos!

Leia também...