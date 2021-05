Apesar de estar constantemente associado à pirataria e à violação de direitos de autor, os torrent têm em muitos casos outras utilizações. Existem muitos conteúdos a serem partilhados de forma totalmente legal.

Distribuições Linux são um desses exemplos, sendo até incentivada a partilha desta forma. Assim, é muito estranho que um utilizador tenha recebido uma notificação após descarregar o Ubuntu via torrent. Mais um caso muito estranho neste universo,

Desde que a DMCA (Digital Millennium Copyright Act) foi criada em 1998, que as empresas podem enviar aos utilizadores alertas de violação de direitos de autor. Estes são entregues aos ISPs, que depois os fazem chegar aos seus clientes.

Foi precisamente isso que aconteceu ao utilizador NateNate60 do Reddit, que acabou por reportar esta situação caricata e insólita. Após descarregar a versão 20.4 do Ubuntu, pelo link fornecido no site da Canonical, acabou por receber uma notificação vinda do seu operador, a Comcast.

A notificação enviada deixa claro que não foi a Canonical a reportar a situação, mas sim a OpSec Security, uma empresa alemã que até agora ainda não se manifestou e que terá agido de forma independente.

Uma das informações presentes terá chamado à atenção de quem avaliou já este caso. A hash do ficheiro em causa está identificado e é idêntico ao que a Canonical partilha no seu site. Isto é a prova de que foi mesmo o Ubuntu 20.4 a ser descarregado pelo utilizador.

A posição de NateNate60 parece ser clara neste caso, conforme revelou no Reddit. Mesmo com a razão aparentemente do seu lado, resolveu ignorar o caso e não irá apelar desta decisão. Teme que essa postura possa levar ao bloquear da sua conta e a perder o acesso à Internet.

Esta é, de longe, uma situação anormal e que poderá ser apenas um erro por parte de quem submeteu o pedido. Ainda assim, um ISO do Ubuntu é facilmente identificado e estas situações não aconteceriam. Resta saber o que a Canonical irá dizer e fazer em relação a este caso de partilha pelos torrent.