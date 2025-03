Desativada plataforma ilegal de transmissão de jogos de futebol

O ataque às plataformas de conteúdos transmitidos de forma ilegal tem sido constante. Recentemente uma plataforma ilegal de transmissão de jogos de futebol foi fechada. A plataforma em causa tinha mais de 200.000 utilizadores.

LaLiga desativou recentemente a plataforma pirata DuckVision

A LaLiga desativou recentemente a plataforma pirata DuckVision, que disponibilizava o acesso ilegal a conteúdos desportivos em direto, incluindo jogos da competição espanhola, a mais de 200.000 utilizadores apenas em Espanha. Esta ação foi realizada por uma equipa especializada antes do dérbi entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

De acordo com as informações, a DuckVision operava através de uma app web que" convidava" os utilizadores a descarregar uma app para Android. Esta aplicação registou mais de 200.000 utilizadores ativos em Espanha durante o mês de janeiro de 2025, de acordo com dados da data.ai. Além disso, a plataforma estava protegida pelos serviços da empresa tecnológica norte-americana Cloudflare, que, segundo a LaLiga, intencionalmente protege organizações criminosas com o objetivo de lucrar.

A LaLiga tem intensificado os esforços no combate à pirataria audiovisual, implementando bloqueios dinâmicos e desativando outras plataformas ilegais. Recentemente, bloqueou as emissões das plataformas ilegais DazcFutbolios e RBTV77 em Espanha, que juntas somavam mais de 400.000 utilizadores únicos mensais. Estas plataformas utilizavam a infraestrutura e recursos da Cloudflare para ocultar a sua atividade criminosa.

Estas ações refletem o compromisso contínuo da LaLiga em proteger os direitos de propriedade intelectual e combater o consumo ilegal de conteúdos desportivos, visando salvaguardar a indústria do futebol e assegurar que os conteúdos sejam consumidos de forma legal e ética