Depois do PHP... Node.js corrige 10 vulnerabilidades de segurança. Atualize já!

O Node.js recebeu uma nova atualização de segurança que corrige 10 vulnerabilidades, quatro das quais classificadas como de gravidade elevada. As falhas afetam diferentes versões desta plataforma de execução de JavaScript e podem colocar em risco aplicações e servidores.

O alerta foi publicado a 21 de outubro pelo projeto Node.js, que disponibilizou novas versões para os ramos 22.x, 24.x e 26.x.

Node.js: vulnerabilidades podem comprometer servidores

O Node.js é uma plataforma de execução de JavaScript que permite executar código fora do navegador, sendo amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web, APIs e serviços de backend.

A sua popularidade torna a segurança da plataforma particularmente importante, uma vez que uma vulnerabilidade pode ter impacto nos sistemas e aplicações que dependem dela.

Entre as falhas corrigidas nesta atualização encontram-se problemas relacionados com a resolução de nomes DNS, a validação de certificados TLS e o descodificador Brotli.

Uma das vulnerabilidades mais relevantes, identificada como CVE-2026-111497, está relacionada com uma escrita fora dos limites de memória no descodificador Brotli do Node.js, podendo permitir a execução remota de código.

Foram também corrigidas falhas na validação de certificados TLS que poderiam permitir contornar verificações de nomes de anfitriões, bem como um problema na função dns.resolve() associado ao tratamento de nomes que contêm caracteres nulos.

Que versões do Node.js devem ser atualizadas?

As atualizações de segurança disponibilizadas pelo projeto incluem as seguintes versões:

Node.js 22.23.4

Node.js 24.22.1

Node.js 26.12.1

Os administradores de sistemas e programadores devem verificar qual o ramo utilizado nos seus ambientes e instalar a versão corrigida correspondente.

As versões anteriores às indicadas podem estar vulneráveis, dependendo da falha em causa. As instalações que já terminaram o período de suporte também representam um risco acrescido, uma vez que podem não receber as correções necessárias.

Como verificar a versão instalada?

Para verificar a versão do Node.js instalada num sistema, basta executar o seguinte comando no terminal:

node -v

Para confirmar a versão do gestor de pacotes npm, pode utilizar-se:

npm -v

A atualização deve ser realizada de acordo com o método de instalação utilizado e validada antes de ser aplicada em ambientes de produção.

É igualmente importante rever as dependências das aplicações, manter os sistemas operativos atualizados e acompanhar os avisos de segurança publicados pelo projeto.

A correção destas vulnerabilidades reforça a importância de manter as plataformas de desenvolvimento atualizadas. Num ambiente em que o Node.js suporta aplicações e serviços críticos, adiar atualizações de segurança pode deixar sistemas expostos a ataques evitáveis.