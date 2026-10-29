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Depois de motins em França, houve quem tentasse fazer negócio na Internet

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As plataformas Vinted, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok foram convocados pelo governo francês depois das manifestações de 17 de outubro, tendo sido removidos 1737 anúncios e banidas 237 contas suspeitas de revenda de artigos roubados na Internet.

Na sequência dos saques a estabelecimentos comerciais ocorridos à margem das recentes manifestações em França, as plataformas de venda entre particulares passaram a ser alvo de atenção por parte do governo, por causa da revenda de artigos alegadamente roubados. O balanço da ação das plataformas foi revelado, esta semana, pelo ministro do Comércio, Serge Papin, numa entrevista ao jornal Le Parisien.

Mais de mil estabelecimentos atingidos

A manifestação de 17 de outubro foi acompanhada de saques, danos e incêndios em 1161 estabelecimentos comerciais, segundo um balanço da rede de câmaras de comércio CCI France. Dois dias depois, o governo convocou a Vinted, o eBay, o Leboncoin, a Meta e o TikTok.

Logo após o dia 17 de outubro surgiram em grande quantidade, nas redes sociais e em sites de revenda, artigos suspeitos, como produtos novos ainda em embalagens seladas, sacos da Sephora cheios de produtos novos e maquilhagem da Chanel a ser vendida a preços muito baixos.

De acordo com Serge Papin, as plataformas fizeram cerca de 800 denúncias de utilizadores ou anúncios às autoridades judiciais, e aproximadamente 500 anúncios continuam sob investigação.

Contactada pela agência France-Presse, a Vinted afirmou adotar uma política de “tolerância zero” para estes casos e colaborar ativamente com as forças de segurança e as autoridades francesas, enquanto o eBay e o Leboncoin garantiram à mesma agência que contam com equipas dedicadas à moderação.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
EBay França meta protestos Roubo TikTok Vinted

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