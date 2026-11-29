A forma como navegamos na Internet está cada vez mais ajustada às nossas preferências, com os websites a procurarem personalizar a experiência a cada utilizador. Entre os vários aspetos, o modo de apresentação é um dos mais importantes, especialmente quando passamos algum tempo a ler notícias ou outros artigos. Assim sendo, queremos saber em que modo lê o Pplware: dark ou light mode?

Dark ou light mode: em que modo lê o Pplware?

O light e o dark mode são as duas alternativas que encontramos na maioria dos sites e aplicações. Enquanto o modo claro aposta num fundo branco ou em tons claros, com texto escuro, o modo escuro apresenta normalmente um fundo preto ou em tons mais escuros, com texto claro. Cada opção tem as suas vantagens e há quem prefira uma ou outra consoante a iluminação ambiente, o dispositivo utilizado ou simplesmente o gosto pessoal.

Há quem considere o modo claro mais confortável para ler durante o dia, enquanto outros preferem o modo escuro, especialmente em ambientes com pouca luz. Também há quem alterne entre ambos, dependendo da hora ou das condições em que está a navegar.

Assim sendo, queremos saber qual é a preferência dos nossos leitores quando visitam o nosso site: dark ou light mode?

Dark ou light mode: em que modo lê o Pplware? Dark mode

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Nesta rubrica, colocamos questões sobre temas atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores, tanto no mundo da tecnologia como da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.