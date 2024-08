É seguro dar permissão de localização a um website ou aplicação?

Quando não sabe ao certo porque é que um website ou aplicação precisa da sua localização, provavelmente começa a perguntar-se: quem está a obter essa informação e o que está a fazer com ela? Será seguro carregar no botão "Permitir"? Pois bem, desmistificamos alguns aspetos.

É seguro conceder permissão de localização?

Se é seguro partilhar a sua localização não é um "sim" ou "não" absoluto. Pode ser bom, mas depende realmente de quem está a pedir e do que planeiam fazer com ela. É como dar sua morada: provavelmente não a daria a um estranho ao acaso, mas partilhá-lo-ia com um estafeta que lhe trouxesse uma pizza a altas horas da noite.

As aplicações e os websites pretendem frequentemente aceder à localização para obter informações mais específicas do que apenas a sua área geral a partir do seu endereço IP. Isto é especialmente verdade para os dispositivos com GPS que podem identificar a sua localização num raio de poucas centenas de metros.

Mas todos esses dados de localização detalhados permanecem privados no seu dispositivo. Se alguém os quiser, tem de pedir autorização primeiro. É por isso que o seu dispositivo o avisa antes de partilhar a sua localização exata com uma aplicação ou website.

Um caso real...

A principal vantagem de permitir o acesso à localização é o quão útil e conveniente pode ser. Veja-se o caso das aplicações como o Google Maps ou o Waze, por exemplo - sem a permissão de localização, a obtenção de direções seria bastante inconveniente, com a introdução manual do ponto de partida.

Também vai gostar de conceder permissão de localização a aplicações meteorológicas que lhe dão atualizações em tempo real com base no local onde se encontra.

Para além da navegação e da meteorologia, os dados de localização permitem que as aplicações como a Uber saibam onde se encontra para o colocar em contacto com condutores próximos. E mais, as redes sociais podem sugerir locais ou eventos próximos para visitar ou facilitar a marcação das suas publicações.

Então, quando é que não é seguro conceder permissões de localização?

Partilhar a sua localização com aplicações e websites pode ser útil na maioria dos casos, mas tem de ter cuidado com quem confia essa informação. Onde se está e onde se vai é, na verdade, um assunto bastante privado.

Um grande sinal de alerta é quando o pedem mas não precisam de o saber. Por exemplo, se uma calculadora básica ou um visualizador de documentos pedir subitamente a sua localização, isso é estranho... Essas aplicações podem fazer o seu trabalho muito bem sem terem de saber onde se encontra. Nas mãos erradas, toda essa informação pode ser utilizada para perseguição, roubo de identidade ou outras atividades semelhantes. Outra coisa a ter em atenção é dar acesso à localização de aplicações de locais não confiáveis. Se descarregar uma aplicação de uma loja de aplicações de terceiros em vez de uma loja oficial, é mais provável que seja duvidosa.

Além disso, tenha em atenção se uma aplicação pretende ter acesso constante ao seu local. A maioria dos dispositivos modernos permite-lhe controlar quando uma aplicação pode aceder à sua localização. Pode definir "Permitir apenas durante a utilização" (ou semelhante) em vez de "Permitir sempre" (ou semelhante), o que é um ótimo meio-termo.

Por último, se permitir que aplicações ou websites utilizem os seus dados ou a sua localização atual, fica sujeito aos respetivos termos, políticas de privacidade e práticas. Apesar de duro, deve analisá-los para compreender como utilizam a sua localização e outras informações.

