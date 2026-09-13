Creche Feliz: já pode pedir uma vaga online através da Segurança Social

O processo para pedir uma vaga numa creche abrangida pelo programa Creche Feliz mudou. Desde 9 de abril de 2026, os pedidos passaram a ser feitos exclusivamente online, através do Portal da Segurança Social.

A mudança pretende centralizar o processo e facilitar às famílias a pesquisa de estabelecimentos, a apresentação das candidaturas e o acompanhamento do estado dos pedidos.

Como pedir uma vaga na Creche Feliz?

Para procurar uma vaga, os encarregados de educação devem aceder ao Portal da Segurança Social, onde podem consultar os estabelecimentos disponíveis e apresentar uma candidatura.

O novo sistema permite concentrar num único local todo o processo, desde a pesquisa de vagas até ao acompanhamento da candidatura.

A alteração aplica-se às crianças até aos três anos abrangidas pela medida de gratuitidade e inclui creches e creches familiares da rede social e solidária, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, amas da Segurança Social e estabelecimentos das redes pública e privada que aderiram ao programa.

E quem já tinha feito a inscrição presencialmente?

Existe uma exceção importante.

As famílias que fizeram uma inscrição presencial antes de 9 de abril de 2026 não precisam de apresentar uma nova candidatura online se a admissão da criança já tiver sido confirmada pela respetiva creche.

Há critérios de prioridade na atribuição das vagas

O facto de existir uma candidatura não significa que a vaga seja automaticamente atribuída. A ocupação das vagas continua a respeitar os critérios de prioridade definidos legalmente.

Entre as situações que podem conferir prioridade estão:

Crianças com deficiência ou incapacidade;

Crianças beneficiárias de determinadas prestações sociais;

Crianças pertencentes a famílias monoparentais;

Crianças de famílias numerosas;

Existência de irmãos a frequentar a mesma creche; Residência ou local de trabalho dos encarregados de educação na área de influência do estabelecimento.

A antiga aplicação Creche Feliz foi descontinuada

Uma das principais alterações é que o processo deixou de depender da antiga aplicação Creche Feliz.

As candidaturas passaram a estar integradas no sistema da Segurança Social, permitindo às famílias consultar as vagas disponíveis, apresentar pedidos e acompanhar a evolução das candidaturas no mesmo espaço.

Onde fazer o pedido?

O pedido deve ser realizado através do Portal da Segurança Social. É aí que os encarregados de educação podem consultar a oferta disponível, escolher uma creche e acompanhar o estado da candidatura.

A informação oficial sobre o novo sistema indica que todos os pedidos abrangidos pela medida devem ser submetidos através da plataforma da Segurança Social.

Em resumo: se está à procura de uma vaga gratuita para o seu filho numa creche abrangida pelo programa Creche Feliz, já não deve recorrer à antiga aplicação. O processo é agora feito online, através da Segurança Social.