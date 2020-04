COVID-19: Deslocações em Portugal? A Apple diz-lhe

Com todas as restrições, por causa do Estado de Emergência, imposto pelo Governo questiona-se se afinal os portugueses estão ou não a sair de casa por causa da COVID-19. A Google já disponibiliza algumas informações e percebemos que a grande maioria tem cumprido.

Agora foi a vez da Apple disponibilizar dados, mostrando que Portugal se encontra na posição 10 do ranking no que diz respeito a diminuição de deslocações.

Tal como a Google, também a Apple tem agora uma plataforma que mostra as “tendências” no que diz respeito às deslocações dos portugueses na era da COVID-19. A plataforma está disponível aqui e a única coisa que tem de fazer é indicar que pretende ver os dados para Portugal.

Dados via Apple Maps

Como se pode ver pelo gráfico seguinte, que tem dados desde 13 de janeiro, no 15 de abril, os portugueses tinham reduzido significativamente pesquisas no que diz por direções para andar a pé ou conduzir. Tal como mostra o gráfico, o decréscimo, em termo percentual, foi de 72% para trajetos para carro e 86% para trajetos para andar. Os dados têm como fonte a ferramenta de mapas da Apple.

De acordo com o El País, Portugal foi um dos países onde as deslocações atingiram valores mais baixos. Portugal está na décima posição e tem à frente países com a Espanha, Itália e França, tal como mostra a tabela produzida pela meio de comunicação espanhol.

Onde ver os relatórios por distrito na Google?

Através de um site direcionado para o tema, a Google partilha vários relatórios por país. Dentro dos relatórios é possível ver as informações por distrito. No relatório podemos ver, numa timeline, por onde as pessoas circularam nos últimos dias.

A Google mostra a mobilidade por locais como restaurantes, cafés, farmácias, parques, zonas de trabalho, etc.

