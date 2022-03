COVID-19: Como está atualmente Portugal na pandemia?

Desde o início da pandemia por COVID-19, que a Direção-Geral da Saúde (DGS) publicava o boletim epidemiológico que permitia saber como estava Portugal. Com os números a baixarem, a DGS decidiu que o boletim passava a ser publicado apenas semanalmente (à sexta).

A partir de hoje, a DGS passa a publicar no seu site, através de um gráfico, os casos diários de COVID-19 e o número de mortes.

COVID-19: Nº de casos e óbitos por dia

Desde que começou a pandemia por COVID-19, os portugueses recebiam diariamente um relatório epidemiológico com dados do estado do país. No entanto, desde o dia 11 de março a DGS passou a divulgar apenas um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, que será publicado à sexta-feira.

Desde a passada segunda-feira que os dados de novos casos e mortes diários estão novamente disponíveis.

Ao Pplware, fonte da DGS explicou que esta disponibilização dos dados já estava prevista, não se tratando de um regresso aos boletins diários, mas sim da publicação dos dados no site, através de uma página do excel à qual todos os utilizadores podem aceder.

De acordo com os dados disponíveis agora no site oficial da DGS, esta segunda-feira registaram-se 11.732 novas infeções e 22 mortes por COVID-19