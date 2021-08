COVID-19: Auto-agendamento da vacina disponível para jovens dos 12 aos 15 anos

Tal como estava definido pela Task Force portuguesa para a vacinação, o auto-agendamento passa a estar disponível para jovens dos 12 aos 15 anos.

O auto-agendamento fica temporariamente suspenso para as pessoas com idade superior a 18 anos.

Jovens podem agendar vacina para dois fins de semana de agosto

Os jovens dos 12 aos 15 anos já podem agendar a vacina para os fins de semana de 21 a 22 de agosto e de 28 a 29 de agosto, segundo a informação disponível no portal para agendamento da vacina.

Os jovens que tomarem a primeira dose a 21 e 22 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 11 e 12 de setembro. Os que tomarem a primeira dose a 28 e 29 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro.

De referir que os menores de 16 anos devem ser acompanhados por um tutor legal.

O Plano de Vacinação é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico e à calendarização da chegada a Portugal das diferentes vacinas contra a covid-19”, explica a entidade, sublinhando que o objetivo é “salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos” e “preservar a resiliência do sistema de saúde e do sistema de resposta à pandemia e do Estado.

A DGS anunciou há dois dias mudanças na vacinação! Nos últimos tempos a questão da vacinação para os mais jovens tem sido amplamente discutido. As posições são várias, apesar de em outros países já ser uma realidade. A DGS passou a recomendar a vacinação de todos os jovens dos 12 aos 15 anos. Em vez de apenas nos casos em que existem comorbilidades, tal como estava definido, a autoridade de saúde passou agora a recomendar a vacinação de todos os jovens desta faixa etária.

